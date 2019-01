Yritysten vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti kuluttajien silmissä

Yritysten vastuullisuus on kuluttajille yhä tärkeämpää. Vastuullisuuden merkitys on Suomalaisen Työn Liiton teettämän tutkimuksen mukaan kasvanut vuodesta 2015 lähtien 11 prosenttiyksikköä ja on nyt 87 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että vastaajat ovat liki yksimielisiä vastuullisuuden tärkeydestä.

"Aiempaan tutkimukseen verrattuna vastuullisuuden voi sanoa räjähtäneen suosiossaan. Kasvu on ollut nopeaa ja suurta," sanoo tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Eri-ikäiset kuitenkin arvioivat vastuullisuutta eri tavoin: Nuoremmat arvostavat sitä, että työntekijöistä pidetään huolta. Lisäksi heidän mielestään yritysten voitonjaon tavoilla on merkitystä.

Lähes 80 prosenttia 15–24-vuotiaista olisi valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän tai useammin, jos sen tarjoava yritys antaa voitostaan vähintään puolet yhteiskunnalliseen hyvään.

Vanhemmat ikäluokat puolestaan pitävät yritysten läpinäkyvyyttä ja kuluttamisen vastuullisuutta tärkeämpänä kuin nuoremmat.

Tutkimukseen vastasi loka–marraskuussa runsaat 2 000 suomalaista.