Etelä-Suomen AVI päätti: Supikoirien turkistarhaus saa jatkua

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitolle 31. tammikuuta lähtien määräaikaisen poikkeusluvan supikoiran, tarhattuna suomensupin, pitämiseksi ja lisäämiseksi turkistarhauksessa. Myönnetty lupa kattaa on voimassa kaikilla Suomen tarhoilla, joilla suomensupeja kasvatetaan.

Luvan ehtona on, että suomensupia kasvattavien tilojen on oltava sertifioituja ja niiden on noudatettava Euroopan komission asettamia erityisehtoja. Tiloilla on oltava tehokkaasti pakenemisen estävä ympärysaita 2. helmikuuta 2019 mennessä.

Komission suosituksen mukaisesti myönnetty lupa on voimassa 30 vuotta, eikä siihen voi lisätä jatkossa uusia tarhoja. Luvassa myönnettyjä tarhakohtaisia eläinten enimmäismääriä ei saa ylittää ilman komission uutta hyväksyntää.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tarkastaa vuosittain vähintään 10 prosenttia poikkeusluvan saaneista supitiloista, ja se voi peruuttaa luvat, mikäli lupaehtoja ei noudateta.

Supikoiria kasvatetaan Suomessa noin 10 prosentilla turkistiloista.