Moni tyytyy autokoulussa halvimpaan minimiopetukseen – aiempaa useampi reputtaa vaikeutuneen ajokokeen

Kesällä voimaan tullut ajokorttiuudistus on odotetusti laskenut ajokortista aiheutuvia kustannuksia, kerrotaan Traficomista ja STT:n haastattelemista autokouluista.

Hinta laski, koska uudistus vähensi pakollisen opetuksen määrää. Autokouluilla on nykyään tarjolla erilaisia paketteja, jotka sisältävät eri määriä ajo-opetusta. Hinnat riippuvat myös eri opetusmuotojen yhdistelystä, kun osassa paketeista on enemmän simulaatiota ja vähemmän tielläajoa.

Käytännössä moni ottaa edullisimman vaihtoehdon, jossa on opetusta vain lain vaatima minimi. Esimerkiksi Epic Autokoulussa minimipaketin ottaa arviolta noin puolet asiakkaista.

"Mitä enemmän on opetusta, niin sitä enemmän tulee myös hintaa, jolloin herkästi valitaan se edullisin vaihtoehto", sanoo toimitusjohtaja Kalle Lahervo Epic Autokoulusta.

Autokoulu CAPista kerrotaan koulun asiakasvirtojen kasvaneen uudistuksen jälkeen. Koulutuksesta ja laadusta CAPissa vastaava Sampsa Lindberg pitää yhtenä syynä mahdollisuutta simulaattoriopetukseen, joka on perinteistä ajo-opetusta edullisempaa.

Ennen uudistusta henkilöautokortin hankkiminen kaikkine vaiheineen maksoi CAPissa keskimäärin noin 1 500 euroa, kun nyt kortin saa edullisimmillaan noin 900 eurolla.

Epic Autokoulun mukaan minimipaketeissa hinnat ovat laskeneet viidenneksen tai neljänneksen verrattuna aiempaan perusvaiheeseen. Säästöä kertyy myös siitä, ettei perusvaiheen jälkeen enää ole pakollista jatkokoulutusta.

"Jos siihen vertaa, niin onhan meidän hinta periaatteessa puolittunut, mutta meillä on myös ajotuntien määrä lähes puolittunut", sanoo Lahervo.





Uudistuksen jälkeen entistä useampi reputtaa ajokokeen ensimmäisellä kerralla. Traficomin tilaston mukaan esimerkiksi yleisimmän, B-luokan ajokortin ajokokeen suoritti tammi-kesäkuussa hyväksytysti noin 66 prosenttia kokelaista. Heinä–joulukuussa vastaava prosentti oli noin 62.

Osastopäällikkö Kimmo Pylväs Traficomista ei pidä lukuja yllättävänä. Hän muistuttaa, että uudistuksessa ajatuksena oli siirtyä aiempaa tutkintopainotteisempaan malliin. Osa reputtajista on saattanut lähteä kokeilemaan taitojaan.

"Ajokokeen aikahan piteni vartilla, mikä on suhteellisesti iso pidennys", Pylväs sanoo.

Pidemmän ajan ansiosta kokeessa päästään aiempaa paremmin eri liikennetilanteisiin. Lisäksi voidaan testata ajamista eri nopeusrajoitusalueilla.

"Ajokoe tulee hyväksytyksi pienemmällä ajo-opetusmäärällä kuin koskaan aikaisemmin", CAPin Lindberg kuitenkin sanoo.

Keskimäärin CAPin asiakkaat suorittavat ensimmäisen kokeen nyt 16,7 ajotunnilla, kun aiemmin luku oli 20 tuntia.

Epic Autokoulun Lahervo huomauttaa, että tarvittava ajomäärä riippuu myös tutkintopaikasta, vaikka tutkinnon pitäisi olla tasapuolinen eri puolilla maata.

"Paikkakunnilla, joissa ajokoe ajetaan yksinkertaisimmissa ympyröissä, pienempi opiskelumäärä riittää."





Uudistus helpotti myös opetuslupien hankkimista. Traficomin mukaan heinäkuun alun jälkeen reilussa puolessa vuodessa on myönnetty runsaat 22 000 opetuslupaa, kun esimerkiksi vuonna 2017 niitä myönnettiin noin 17 000.

Lahervo sanoo, ettei opetuslupien määrän kasvu ole näkynyt heidän autokouluissaan. Opetuslupien määrä vaihtelee paljon paikkakunnittain, ja osa oppilaista on niin sanotussa yhteisopetuksessa.

"He hankkivat kotiopetuksessa määrällisesti paljon opetusta ja sen lisäksi autokouluopetusta."





Lainmuutoksen jälkeen on Traficomin mukaan myönnetty noin 1 500 poikkeuslupaa, jotka mahdollistavat ajokortin saamisen 17-vuotiaana. Aiemmin lupia myönnettiin vain muutamia vuosittain.

Ikäpoikkeuslupia myönnetään kokonaisharkinnan perustella, jolloin muun muassa arvioidaan ajokortin tarvetta. Arviossa huomioidaan muun muassa etäisyydet, joukkoliikenneyhteydet sekä muut syyt, jotka voivat olla esteinä esimerkiksi työssäkäymiselle, työharjoittelulle tai opiskelulle. Lisäksi harkinnassa voidaan huomioida perhesyy, kuten vanhempien vakava sairaus.

"Meillä on joillakin toimipisteillä jopa 60 prosenttia oppilaista poikkeusluvalla", Lahervo sanoo.

Yleensä kyseessä ovat pienemmät, alle 25 000 asukkaan paikkakunnat. Poikkeuslupia on sitä enemmän, mitä pohjoisemmassa ollaan.





Ajokorttiuudistuksen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen on asiantuntijoiden mukaan liian varhaista arvioida. Pylväs kuitenkin kertoo kuulleensa, että sekä autokouluala että oppilaat ovat pitäneet hyvänä sitä, että riskienhallintakoulutus siirrettiin tehtäväksi ennen tutkintoa.

Vaikka ajokortin hankkiminen on helpottunut, on 18-vuotiaana ajokortin hankkivien määrä kaiken kaikkiaan vähentynyt takavuosista. Taustalla on muun muassa ympäristötietoisuus.

"Varsinkin isommilla paikkakunnilla, joissa joukkoliikenne toimii, Suomessa on nähtävissä tämä niin sanottu Tukholma-ilmiö", Pylväs sanoo.

"Maaseudulla vain on iso tarve, että ylipäänsä pääsee liikkumaan. Siellä pitää kyllä olla ajokortti."