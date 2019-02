Eläinaktivistit järjestävät mielenilmauksen HKScanin Forssan teurastamolla: "Haluamme tuoda lähemmäs kansaa totuutta siitä, mitä teurastamolla tapahtuu"

Eläinaktivistit järjestävät huomenna torstaina aamulla mielenilmauksen lihayhtiö HKScanin Forssan teurastamolla. Järjestelyistä vastaavat Forssa Pig Save sekä Save Movement Suomi.

Aktivistit aikovat huomenna mahdollisuuksien mukaan kuvata eläinten oloja teurasrekassa.

Mielenilmausta järjestämässä oleva Minttu Pesonen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että mielenilmauksella pyritään vaikuttamaan kuluttajien lihansyöntiin kertomalla, että teurasrekan kyydissä on eläviä olentoja.

"Haluamme tuoda lähemmäs kansaa totuutta siitä, mitä teurastamolla tapahtuu. Jos tämä muuttaisi jonkun mielen, kun nähdään näitä videoita ja kuvia", hän sanoo.

Pesonen korostaa, ettei mielenilmauksella tavoitella sitä, että teurastamon toiminta suoranaisesti häiriintyy.

"Eikä tässä ole muutenkaan tarkoitus syyllistää itsessään tiettyjä teurastamoita tai henkilöitä", Pesonen lisää.

Aktivistit huolehtivat esimerkiksi siitä, ettei julkaistaviin videoihin päädy vaikkapa teurasrekkojen rekisteritunnuksia.

Vastaavanlaisia tempauksia on järjestetty aiemminkin. Pesosen mukaan aktivistit on otettu vastaan hyvin.

"Yhteistyö teurastamoiden kanssa on sujunut hyvin. Mitään yhteenottoja ei ole ollut, eikä se ole tarkoituskaan", hän sanoo.

Hän myöntää, että joskus ihmiset toki näyttävät aktivisteille keskisormea.





Eläinoikeusaktivisti uskoo, että juuri tällaisella toiminnalla saadaan aikaan haluttuja tuloksia.

"Kyllä minulla on vahva usko siihen, koska tämä on niin käytännönläheistä", hän perustelee.

Pesonen on ollut eläinoikeustoiminnassa mukana jo viime kesästä lähtien. Hän tuli toimintaan samaan aikaan, kun uusi eläinoikeusliike Save Movement aloitti toimintansa Suomessa.

Facebook-sivuillaan Save Movement kertoo, että se tekee työtä tuotantoeläinten puolesta. Toiminnalla pyritään edistämään veganismia ja ruohonjuuritason aktivismia.

Pesosen mukaan Forssan tehtaan valintaan mielenilmauksen kohteeksi ei vaikuttanut se, että tehdas on ollut viime aikoina runsaasti julkisuudessa. Sen sijaan Forssan tehdas on valittu kohteeksi siksi, että teurastamo on niin suuri.





MT kertoi viime viikolla, että HKScanin Forssan tehtaan eläinkuljetusta koskeva kunnianloukkaustutkinta on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.

Kunnianloukkaustutkinnassa on kyse siitä, että sikojen purkua teurasrekasta seurannut nainen julkaisi lokakuussa Facebook-päivityksen, jossa hän kuvaili lastauslaiturin tapahtumia.

"Rekasta kuuluva miehen ja sikojen huuto ylitti kuulokynnyksen äänikirjasta huolimatta. Mies huusi ja karjui, muttei läheskään niin lujaa, kuin hänen ajolevyllään mäiskimät siat", hän kirjoitti.

Pesonen lupaa, että mielenilmauksia nähdään myös huomisen jälkeen. Save Movement pyrkii hänen mukaansa laajentamaan toimintaa ympäri Suomen. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana arviolta muutama kymmenen ihmistä. Tapahtumiin osallistuu Pesosen mukaan 10–20 henkilöä.

