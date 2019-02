Nollakelit lisäävät vesivahinkoja – vakuutukset eivät yleensä korvaa putkien jäätymisestä aiheutuneita vahinkoja

Ilmatieteen laitoksen ennusteet näyttävät lämpötilojen sahaavan eri puolilla maata nollan tuntumassa.

Lauhtuvat kelit paljastavat usein myös talven aiheuttamia vahinkoja talojen rakenteille ja lisäävät yhteydenottoja vakuutusyhtiöön, muistuttaa LähiTapiola tiedotteessaan.

Pakkasten jälkeiset lauhtuvat kelit aiheuttavat vuosittain kymmeniä tai satoja vesivahinkoja rakennuksille.

"Vakuutusyhtiössä jäätyneiden putkien aiheuttamat vesivahingot näkyvät usein vasta viiveellä. Vaarassa ovat erityisesti ne kiinteistöt, joilla käydään harvemmin ja joissa käyttövesilinjastot pääsevät jäätymään ja sulamaan omia aikojaan", kertoo LähiTapiolan riskipäällikkö Juhani Savolainen.





Kesämökillä, johon on jätetty talveksi vedet päälle, voi vuotovahinko pahimmillaan valua pitkään ennen mökkikauden alkua ja aiheuttaa jopa kymmenien tuhansien eurojen vahingot.

Usein putkistot on sijoitettu esimerkiksi kesämökeillä tai varastotiloissa ulkoseinien varteen kotelotilaan tai kalusteiden taakse. Lämmin sisäilma ei pääse kiertämään riittävästi ulkoseinän varsiin, vaan ulkoa hohkava kylmä pääsee vaurioittamaan putkistoja.

"Tänäkin talvena on tullut jo jonkin verran vastaan pakkasen aiheuttamia jäätymisiä ja niistä aiheutuneita vahinkoja. Uutena ilmiönä on havaittu autotalleissa tapahtuneita vesivahinkoja, joissa vesikiertoinen lattialämmitys on jäätynyt ja sen seurauksena putket ovat rikkoutuneet", kertoo LähiTapiola Pohjoisen korvausjohtaja Heikki Pesonen Oulusta.

Yksi olennainen syy lattialämmitysputkien jäätymiseen on tilan liian alhainen peruslämpö, jonka vuoksia useamman päivän kylmä sää aiheuttaa jäätymisen.

"Jos epäilee, että kylmillään jääneen rakennuksen putkistoihin on voinut jäädä vettä, on nyt ilmojen lauhtuessa viimeisiä aikoja varmistaa putkistojen kunto ja veden normaali virtaus. Myös vesimittarin voi tarkistaa, että se ei pyöri omiaan ja kerro rakenteisiin vuotavasta vedestä", Savolainen kertoo.

Vapaa-ajan asunnon tarkistuskäynnin yhteydessä on myös hyvä tarkistaa katon lumitilanne.

Jäätyneiden vesiputkien sulattamisessa asiantuntijat neuvovat kääntymään alan ammattilaisen apuun.

"Yleensä muoviputket kestävät metalliputkia paremmin jäätymisestä aiheutuvia rasituksia ja voivat sulatuksen jälkeen toimia normaalisti. Metalliputkissa ilmenee usein muodonmuutoksia ja ne edellyttävät useammin korjaustoimia", Savolainen sanoo.

Kiinteistön omistajan velvoitteisiin kuuluu huolehtia rakennuksen riittävästä valvonnasta ja sisälämpötilasta, jotta käyttövesiputket eivät jäädy.

Vakuutuksista ei yleensä korvata putkien jäätymisestä aiheutuneita vahinkoja, ellei kyseessä ole kiinteistön lämmityslaitteiston äkillisen rikon seurauksena aiheutunut vahinko.





Riskipäällikkö Juhani Savolaisen vinkit putkien jäätymisen estämiseksi:

Ilman päivittäistä valvontaa olevissa kiinteistöissä veden pääsulku kannattaa sulkea jo piha-alueen sulkuventtiilistä tai katkaista oman vesijärjestelmän vesipumpun syöttövirta

Seuraa erityisesti ulkoseinien läheisyyteen asennettujen putkistojen lämpötiloja säännöllisesti. Lämpötila ei saisi laskea alle + 10 Celsius-asteen, jos rakennuksen vesiä ei ole katkaistu

Lisää lämmityksen valvontaa pakkasten kiristyessä ja säädä lämpöä siten, että kaikissa tiloissa säilyy normaali huonelämpö pakkasellakin

Jätä väliovet auki eri huonetiloihin lämmön tasaamiseksi mahdollisten talven aikaisten yksittäisten patteri- tai sulakerikkojen varalle

Huolehdi putkistojen läheisyydessä olevien erillisten varastojen lämpötilojen riittävyydestä

Valvo ulko-ovien kiinni pitämistä

Virtaava vesi jäätyy seisovaa vettä hitaammin. Kovien pakkasten aikana käyttövesiputkiston jäätymistä voi estää jättämällä veden tippumaan hieman hanasta yöksi

Jäätyneiden putkistojen sulatuksessa kannattaa turvautua alan ammattilaisen apuun, jotta ei aiheuta lisävahinkoja

Rakennuksen pääasiallisena lämmönlähteenä ei talvikautena voida pitää ilmalämpöpumppua