Poliisihallitus: "Pyrkivät hyödyntämään hiihtolomakautta" – ulkomaisten rahapeliyhtiöiden toimintaa markkinoitu talvitapahtumissa lainvastaisesti

Suomessa on viime aikoina markkinoitu voimakkaasti ulkomaisten rahapeliyhtiöiden toimintaa. Asiasta kertovan Poliisihallituksen mukaan markkinointia on tapahtunut erilaisissa talvitapahtumissa.

Ylitarkastaja Laura Kumpulainen Poliisihallituksesta kertoo STT:lle, että heidän tietojensa mukaan tapauksia on esiintynyt koko maassa.

Poliisihallituksen mukaan markkinointi on ollut poikkeuksellista, sillä sitä on tuotu tapahtumiin fyysisinä elementteinä, kuten pelikentän laitamainoksina, bränditeipattuina palkintoina ja ajoneuvoina sekä esimerkiksi pelipaitoina.

"Luonteeltaan se on juurikin ollut esimerkiksi ilmaistuotteiden jakamista, ja sitä on esiintynyt esimerkiksi talviurheilutapahtumien ja vapaa-ajanvieton yhteydessä sekä hiihtokeskuksien läheisyydessä", Kumpulainen kertoo.

Kumpulainen ei halua yksilöidä tapahtumia tässä vaiheessa sen tarkemmin, sillä selvitykset asiassa ovat vielä kesken. Kyse on Kumpulaisen mukaan kuitenkin ennen kaikkea ulkoilmatapahtumista ja -harrasteista.





Tieto lainvastaisesta markkinoinnista on Kumpulaisen mukaan tullut Poliisihallituksen tietoon kansalaisilta, jotka ovat epäilleet markkinointia arpajaislain vastaiseksi.

"Ilmoituksia on tullut useita", hän kertoo.

Poliisihallitus muistuttaa, että rahapelien markkinointia säännellään ja valvotaan tiukasti Manner-Suomessa. Rahapelien markkinointi on kiellettyä muilta kuin valtion omistamalta rahapeliyhtiö Veikkaukselta.

Arpajaishallintopäällikkö Saaramia Varvio Poliisihallituksesta kuvailee ulkomaisten yritysten viimeaikaista pyrkimystä laajentaa markkinointia netistä fyysisiin kanaviin erityisen röyhkeäksi.

"Se vaatii onnistuakseen aivan erityistä suunnittelua, neuvotteluja mainospaikoista ja myös käytännön toteutuksesta vastaavia yhteistyökumppaneita Suomessa. Myös markkinointiin osallistuneiden osapuolien toimiin voidaan puuttua", Varvio sanoo tiedotteessa.

Kumpulaisen mukaan Poliisihallitus saattaa esimerkiksi pyytää tapahtumanjärjestäjältä selvitystä, jos on syytä olettaa, että järjestäjä on ollut mukana markkinoinnissa.

Lainvastainen markkinointi voi myös täyttää rikoksen tunnusmerkit.

"Rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi rahapelirikos, ja se myös käsittää myös tietynlaiset markkinointitoimet", Kumpulainen sanoo.





Poliisihallitus arvioi, että lainvastaiset toimijat pyrkivät hyödyntämään hiihtolomakautta kohdistaakseen markkinointia Suomessa lomaileviin kuluttajiin. Poliisihallitus on pyytänyt hiihtolomakeskuksia ryhtymään toimiin arpajaislain vastaisen markkinoinnin torjumiseksi. Hiihtokeskuksia on pyydetty muun muassa varmistamaan, ettei niiden alueille pääse lainvastaisten toimijoiden ajoneuvoja ja ettei alueilla päästä jakamaan markkinointimateriaalia. Kumpulaisen mukaan asiasta on lähetetty infokirje yli 60 hiihtokeskukselle.

Kumpulainen ilmaisee huolen erityisesti siitä, että fyysinen markkinointi kohdistuu alaikäisiin. Rahapelaamisen ikärajaksi on asetettu 18 vuotta.

Suomen viranomaisilla ei ole toimivaltaa puuttua asiaan, mikäli ulkomaisten rahapeliyhtiöiden sivustoilla rahapelejä pelattaessa tulisi epäselvyyksiä esimerkiksi voittojen maksussa. Varvion mukaan Poliisihallitukselle tulee säännöllisesti ilmoituksia epäselvyyksistä, jotka liittyvät ulkomaille pelaamiseen.

"Valitettavasti voimme näissä tapauksissa vain ohjata kysyjät ottamaan yhteyttä yhtiön toimintaa valvovaan viranomaiseen, jos sellainen on tiedossa."