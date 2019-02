Kiinteistövälitysketju patistaa vanhuksia muuttamaan omakotitaloista kerrostaloihin: "Olisi yhteiskunnankin etu"

Kiinteistövälitysketju Sp-Koti patistaa vanhuksia muuttamaan omakotitaloista kerrostaloihin.

Ketju huomauttaa tiedotteessaan, että yhä useamman suomalaisen vanhuksen kohdalla asumisen tarpeet, toiveet ja todellisuus eivät kohtaa. Monet vanhukset nimittäin joutuvat ketjun mukaan pärjäämään yksin ja ilman apua vanhassa, kunnostusta vaativassa omakotitalossa kaukana palveluista ja lähiomaisista.

Esiin kiinteistövälitysketju nostaa myös se, että vanhuksen eläke ja voimat eivät välttämättä riitä kiinteistön ja sen pihapiirin kunnossapitoon, mutta mahdollisuutta vaihtaa asumismuotoa helpompaan ei ole. Erityisen vaikea tilanne on ketjun mukaan muuttotappioalueilla, harvaan asutuilla alueilla ja syrjäseuduilla asuvilla vanhuksilla, joiden kotitaloille ei ole lainkaan kysyntää. Asumiskulujen jatkuva nousu tekee tilanteesta entistä vaikeamman.





Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen toteaa, että asumisen tarpeiden ja toiveiden kohtaanto-ongelma todennäköisesti vain pahenee kaupungistumisen ja polarisaation myötä. Mitä etäämmälle pääkaupunkiseudulta ja muista kasvukeskuksista mennään, sitä enemmän ongelmia hänen mukaansa on.

"Kasvukeskuksissakin vanhojen omakotitalojen kysyntä on vähentynyt ja hintataso laskenut. Tiukentuneen lainakaton vuoksi vanhoja kiinteistöjä on entistä vaikeampi saada myytyä kaikkialla Suomessa. Kiinteistöissä on korjausvelkaa, johon ostajan on vaikea saada remonttilainaa asuntolainan päälle", Rantanen sanoo.





Omasta pitkäaikaisesta kodista luopumista siirretään mahdollisimman pitkälle, sillä kyseessä on suuri päätös. Toimitusjohtaja huomauttaa, että tällöin voi kuitenkin käydä niin, että sekä kodin että sen omistajan kunto ehtii huonontua liikaa.

"Uskon, että jos vanhukset pystyisivät siirtymään omakotitaloista kerrostaloihin palveluiden äärelle riittävän ajoissa ja suhteellisen hyväkuntoisina, he voisivat kotihoidon avustuksella elää omassa kodissa vielä paljon nykyistä pidempään. Se olisi yhteiskunnankin etu", Rantanen toteaa.