Parkanolaisesta metsiköstä löytyi ruumis – Puolustusvoimilta pyydetty virka-apua

Parkanossa Pirkanmaalla on löydetty ruumis metsiköstä rautatieaseman läheltä, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan. Rikoskomisario Pasi Niemisen mukaan ruumis löydettiin torstaina aamupäivällä.

Asiasta ensin kertoneen Aamulehden tietojen mukaan aseman takana oli eilen illalla runsaasti poliiseja ja sotilaspoliisit vartioivat tutkintapaikkaa.

"Paikalla on Puolustusvoimien väkeä vartioimassa poliisin eristämää aluetta", Nieminen kertoo STT:lle.

Niemisen mukaan kyse on Puolustusvoimilta pyydetystä virka-avusta.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa vaaditaan tänään vangittavaksi kolmea miestä ja nuorta naista taposta epäiltynä. Nainen on 17-vuotias, ja miehet ovat 32-, 67- ja 35-vuotiaita. Vangitsemisia aletaan käsitellä puolilta päivin Pirkanmaan käräjillä.

Ainakin 32-vuotias mies on aiemminkin ollut tekemisissä oikeusjärjestelmän kanssa. Asiat ovat liittyneet muun muassa päihteidenkäyttöön. Pirkanmaan käräjäoikeuden tietojen mukaan raskain rikosnimike, jolla hänet on tuomittu käräjäoikeudessa, on murhan yritys.

Hänet tuomittiin käräjillä muun muassa murhan yrityksestä vuonna 2005, mutta Turun hovioikeus päätyi lievempään rikosnimikkeeseen. Hänet tuomittiin samaisena vuonna hovissa muun muassa vaaran aiheuttamisesta.

Tuomion taustalla oli välikohtaus tammikuussa 2005 Parkanossa. Tuolloin mies riehui humalassa ja uhkasi aseella paikalle tulleita kahta poliisimiestä. Kiinnioton aikana hän ampui sisätiloissa haulikolla ja sotilaskiväärillä. Väliseinän läpi tunkeutunut kiväärin luoti meni toisen poliisimiehen läheltä.

Mies kertoi tarkoittaneensa ampua kiväärillä varoituslaukauksen.