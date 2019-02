HS: Kaksi koiraa tehohoidossa syötyään kannabista

Ainakin kolmen koiran epäillään syöneen kannabista Latokasken alueella Espoossa Helsingin Sanomat kertoo verkkouutisessaan tänään maanantaina. Kaksi koirista on ollut tehohoidossa eläinsairaalassa.

Ensimmäinen koirapotilas päätyi sairaalaan viime viikolla. Loppuviikon ja viikonlopun aikana ilmeisesti kaksi muutakin koiraa on syönyt kannabista samalla alueella. Tammiston eläinsairaalasta vahvistetaan, että siellä on hoidettu viime viikolla kahta koiraa, joilla on epäilty kannabismyrkytystä.

Koirat ovat todennäköisesti syöneet kannabiksen perkuujätettä, jota on yritetty hävittää tai piilottaa hautaamalla se metsään lumen alle.

