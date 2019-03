Tutut merkit häipyvät maanteiden varsilta: "Säilyttämisestä enemmän haittaa kuin hyötyä"

Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueen maantieverkolla linja-autopysäkkien yhteydessä olevat pikavuorokyltit poistetaan muiden liikennemerkkitöiden ohessa kevään ja kesän aikana.

Muutoksen taustalla on se, että pikavuoroliikenne on markkinaehtoista liikennettä, jonka reitit, pysähtymispaikat ja aikataulut päättää liikenteenharjoittaja. Lupaviranomainen ei voi siis enää määrätä pysähtymiskäytäntöjä. Pikavuorot voivat nykyisin pysähtyä millä tahansa pysäkillä, joka on linja-autoliikenteen käyttöön osoitettu ja jossa on tilaa pysähtyä aikataulun mukaisena aikana.

"Pikavuoron pysäkillä ei siis tarvitse olla pikavuorokylttiä eikä pikavuorojen tarvitse pysähtyä kaikilla pysäkeillä, joilla on pikavuorokyltti. Lisäkilpien säilyttäminen voikin johtaa matkustajia harhaan ja niistä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä", elykeskusten yhteisessä tiedotteessa todetaan.