Oikeusministeriö selvitti: Toimitusministeristö voi nimittää tiedusteluvalvontavaltuutetun

Oikeusministeriön mukaan tiedusteluvalvontavaltuutetun nimitys voidaan tehdä hallituksen erosta huolimatta. Oikeusministeriö ilmoittaa selvittäneensä oikeuskanslerilta, että toimitusministeristö voi tehdä nimityksen.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja hänen tulee olla viranhoidossaan itsenäinen ja riippumaton. Hän valvoo tiedustelutoiminnan lainmukaisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Valtuutettu valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaa on hakenut yhdeksän ihmistä ja haastattelut on tehty. Oikeusministeriön mukaan virkamiesesitys nimityksestä pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun aikana.

Perustuslakivaliokunta antoi nimityksestä lausuman viime torstaina ja ilmoitti kannattavansa oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakosta virkaan.

Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lait maanantaina. Lakien voimaantulo edellyttää, että laillisuusvalvonta on kunnossa, eli että tiedusteluvalvontavaltuutettu on aloittanut tehtävänsä. Lait voivat astua voimaan sen jälkeen kun presidentti on vahvistanut ne.