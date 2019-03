Isänpäivästä tuli virallinen liputuspäivä

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina liputusasetukseen muutoksen, jonka myötä isänpäivästä tulee Suomessa virallinen liputuspäivä.

Aikaisemmin isänpäivä oli vakiintuneiden tapojen mukaisesti kalenteriin merkitty liputuspäivä, mutta valtion virallisen liputuspäivän asema siltä on puuttunut.

Isänpäivän asema on siis ollut vähäisempi kuin äitienpäivän, joka on virallinen liputuspäivä. Muutoksella ero liputuskäytäntöjen välillä poistuu.

– On hienoa, että äitiys ja isyys on nyt viimein saatu samalle viivalle liputuksen osalta. Eron poistaminen on osaltaan valtion viesti siitä, että vanhemmuus on yhtäläinen iloineen ja vastuineen, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen (kok.).

Liputusasetusta on muutettu vain kerran aikaisemmin vuonna 1996, kun asetukseen päivitettiin uudet vaalipäivät.