Lainvalvoja linjasi: Yrityksenkin taattava vammaisen pääsy tapahtumiin, Turun Sanomille uhkasakko

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi tuoreessa päätöksessään, että yksityisen yrityksen on taattava myös vammaisten pääsy kulttuuritapahtumiin.

Se katsoi kirjaklubia järjestäneen mediayhtiö Turun Sanomien syrjineen pyörätuolia käyttävää henkilöä viime keväänä.

Lautakunnalle kannellut sähköpyörätuolia käyttänyt mies oli pyrkinyt kirjallisuutta ja lukemista käsitteleviin tilaisuuksiin, mutta ei päässyt portaiden takia sisään ravintolaan. Hänen mukaansa raskasta sähköpyörätuolia ei voinut myöskään kantaa ylös portaita. Ravintolan tiloissa ei myöskään ollut esteetöntä vessaa.

Syrjitty mies oli turkulainen lakimies Jukka Kumpuvuori. Hän kertoo STT:lle, että yhtiön toiminta loukkasi häntä ja hän sanoo olevansa huojentunut lautakunnan päätöksestä.

"Se tuntui todella pahalta. Yritin päästä tilaisuuksiin. Menin esimerkiksi kerran paikalle jo 45 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Muut kulkivat ohitseni ja jäin talvipakkasella ulos. Tällaisia tilanteita ei pitäisi olla Suomessa vuonna 2018."

Kumpuvuoren mukaan vammaisten syrjintä on hänen kokemuksensa mukaan edelleen laajaa. Hänen mukaansa esimerkkinä voi käyttää tilannetta, jossa esimerkiksi ulkomaalaista ei päästetä ravintolaan.

"Siitä älähdetään heti, mutta vammaisen kohdalla ketään ei kiinnosta nämä asiat."

Hänen mukaansa Suomessa on edelleen paljon vanhaa rakennuskantaa, joka estää liikkumisen.

"On ihan yleistä, että pitää katsoa etukäteen ja selvittää etukäteen minne on menossa. Se on ihan arkipäivää, että joutuu valitsemaan paikat missä asioi ja tapaa ihmisiä."

Kumpuvuori kertoo, että on myös tehnyt Turun Sanomista tutkintapyynnön Lounais-Suomen poliisille.





Klubia on alettu järjestää esteettömissä tiloissa Turun kaupunginteatterissa. Lehden päätoimittaja Kari Vainio kertoo STT:lle, että Turun Sanomat suhtautuu asiaan vakavasti.

"Emme ole ymmärtäneet tilannetta. Kun tilanne tuli siellä vastaan, uskoimme että olisimme ottaneet asian huomioon. Olemme siirtäneet tilaisuudet Turun kaupunginteatteriin, joka on esteetön. Kun vaihdoimme tilan, selvitimme toki etukäteen esteettömyyskysymykset", Vainio sanoo.

Turun Sanomat kiisti syrjineensä Kumpuvuorta. Sen lautakunnalle osoitetun vastauksen mukaan lehden tilaajille ensisijaisesti tarkoitetut tilaisuudet esitettiin myös lehden verkkosivuilla.

Vastauksen mukaan tilojen esteellisyys ei tullut mediayhtiön mukaan esille, kun tilaisuuksista sovittiin syksyllä 2017. Yhtiö myös sanoo olleensa ravintolaan yhteydessä heti, kun Kumpuvuori teki lautakunnalle ensimmäisen valituksen tammikuussa 2018. Yhtiön mukaan tilaisuuksissa oli myös käynyt useita kertoja toinen pyörätuolia käyttävä henkilö. Turun Sanomien mukaan tämä henkilö ei kokenut ravintolaa esteelliseksi.





Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta pyysi Turun kaupungin rakennusvalvonnalta lausuntoa ravintolan tilojen esteettömyydestä. Rakennusvalvonnan mukaan sisäänkäynti ja wc-tilat eivät täytä voimassa olevia esteettömyysmääräyksiä. Lautakunta viittasi vammaisyleissopimukseen. Sen mukaan velvollisuus turvata saavutettavuus on olemassa jo ennen kuin yksilö pyytää päästä johonkin paikkaan tai käyttää jotakin palvelua.

Lautakunnan mukaan sopimus myös turvaa avoimeen yhteiskunnalliseen kulttuurielämään osallistumisen. Turun Sanomilla oli lautakunnan mukaan tilaisuus muuttaa menettelyään, mutta se ei sitä tehnyt. Niin lautakunta katsoi, että Turun Sanomat syrji miestä välillisesti ja kielsi sitä jatkamasta syrjintää 5 000 euron sakon uhalla.