Matkahuolto testaa pakettilähetysten kuljettamista robottilennokeilla

Matkahuolto ja K-ryhmä testaavat asiakkaiden verkkokauppalähetysten kuljettamista robottilennokeilla pääkaupunkiseudulla ensi viikolla. Robottilennokit kuljettavat paketteja Matkahuollon logistiikkakeskuksesta noutopisteisiin Kartanonkosken ja Ylästön K-Marketteihin Vantaalla.

Kuljetuksia on tarkoitus tehdä kolmena päivänä maanantaista keskiviikkoon, mutta sääolosuhteet voivat vaikuttaa aikatauluun. Pilottihankkeen tavoitteena on tehdä sata lentoa. Lennokit kuljettavat alle kilon painoisia lähetyksiä.

Pilottihankkeessa on kyse kertaluontoisesta kokeilusta, eikä Matkahuollolla ole vielä lukkoon lyötyjä suunnitelmia robottilennokkien roolista tulevaisuudessa. Yhtiö pitää kuitenkin mahdollisena, että tulevaisuudessa paketin voi tilata omalle kotipihalleen älypuhelimella.

Nopeuden ja käytännöllisyyden ohella robottilennokkien etuna pidetään ympäristöystävällisyyttä.

"Jakeluliikenne tänä päivänä on paljolti pakettiautoliikennettä, jonka päästöt ovat merkittäviä. Tämä näyttää siitäkin näkökulmasta hyvin houkuttelevalta vaihtoehdolta", kertoo Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola.

K-ryhmän mukaan pilottihankkeen tarkoituksena on reagoida teknologian ja markkinoiden nopeisiin muutoksiin.

"Markkina muuttuu erittäin ripeätä vauhtia. Jos haluamme pysyä mukana, meidän pitää testata uudentyyppisiä asioita. Tämä on innovatiivinen hanke, jossa haluttiin olla mukana ja saada siitä kokemuksia", kertoo K-ryhmän palvelujohtaja Petri Toivonen STT:lle.





Kokeilun toteutuksesta vastaa konsulttiyritys Robots Expert Finland ja lennokkien operoinnista helsinkiläinen Fleetonomy.

Paketit lentävät määränpäihinsä lähtökohtaisesti itsenäisesti, mutta ihmisohjaajat ovat valmiita ottamaan ohjat käsiinsä etänä esimerkiksi vaaratilanteissa.

"He ovat valmiina reagoimaan ja ottamaan lennon haltuunsa manuaalisesti, jos sille on tarvetta. Lennoille on laskettu reitit, jotka minimoivat maahan kohdistuvat riskit", kertoo Robots Expertin toimitusjohtaja Tero Vuorenmaa.

Lennoilla käytetään DJI:n valmistamaa M210 -lennokkia, jota on muokattu Matkahuollon pakettien kuljettamista varten.

"Sitä on käytetty maailmalla paljon kuvauksissa ja kaukokartoitustehtävissä. Se on turvallinen kone, jolla on tuhansia lentotunteja takanaan ympäri maailmaa."

Drone-lennokkeja lennätetään kokeilussa noin neljän kilometrin reiteillä. Pakettien painorajaksi on kokeilussa asetettu noin kilo.

Kokeilussa on käytössä kaksi lennokkia, joiden akkua vaihdetaan lennokin laskeutuessa. Yhdellä akulla lennokkia voi lennättää noin 15 minuuttia.

"Aina kun kone tulee laskuun, vaihdetaan tuoreet akut kyytiin. Laturi laulaa punaisena", Vuorenmaa sanoo.