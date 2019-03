Vapaa-ajan asukkaiden liitto syksyllä voimaan tulevasta jätevesiasetuksesta: Syrjii mökkeilijöitä

Vapaa-ajan asukkaiden liitto katsoo, että syksyllä voimaan tuleva jätevesiasetus syrjii vapaa-ajanasumista.

Tuhansien haja-asutusalueilla mökkeilevien ja asuvien suomalaisten pitäisi reagoida tiukentuviin jätevesisäännöksiin viimeistään nyt, sillä jätevesiremontin takaraja on syksyllä.

Pohjavesialueilla ja alle 100 metriä rannasta sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmä pitää uudistaa lokakuun loppuun mennessä, jos järjestelmä ei täytä nykysääntöjä.





Yhdessä Omakotiliiton kanssa lakiin kantaa ottanut Vapaa-ajan asukkaiden liitto on lähettänyt ympäristöministeriöön ehdotuksen, jossa vaaditaan muutoksia asetukseen.

Liitto haluaa mökkien omistajat ikää koskevan poikkeuslain piiriin ja siirtää uudistuksen määräaikaa.

Voimaan tulevan asetuksen mukaan ennen 9. maaliskuuta 1943 syntyneet saavat vapautuksen korjausvelvoitteista vakituiseen asuntoonsa.

"Tämä kohta ei koske vapaa-ajan asuntoja, ja se on harmillista, koska vapaa-ajan asuntojen omistajat ovat keskimäärin varsin iäkkäitä", liiton tiedotteessa sanotaan.





Liitto perustelee ehdotustaan muun muassa sillä, että vapaa-ajan asuntoja käytetään keskimäärin noin 80 vuorokautta vuodessa, ja näin ollen jätevesien määrä on vain noin viidennes pysyvien asuntojen jätevesistä.

Liitto myös pyytää, että asetuksen määräaikaa siirrettäisiin vuodella.

Liiton hallituksen puheenjohtajan Tapio Tervon mukaan asetus on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä liiton alueyhdistyksissä. Pääviesti on ollut, että asetus on liian ankara ja aikataulu kova.

"Emme näe, että muutoksia ehdittäisiin tehdä kesän aikana", Tervo sanoo STT:lle.

Tervon mukaan liitto katsoo, ettei Suomesta ei löydy tarpeeksi muun muassa suunnittelijoita ja urakoitsijoita tekemään kaikkia korjauksia kesän aikana.

Jätevesiuudistus koskee haja-asutusalueella rakennuksia, joiden rakennuslupa on annettu ennen vuotta 2004 ja joiden järjestelmä ei täytä nykysääntöjä.