Utrechtin ampumisessa kuollut kolme, viisi haavoittunut – poliisi etsii epäiltyä, joka on aiemmin syyllistynyt rikoksiin

Hollannin Utrechtin ampumisessa on kuollut kolme ihmistä. Lisäksi haavoittuneita on viisi, joista kolme on haavoittunut vakavasti. Poliisi puhui aiemmin virheellisesti yhdeksästä haavoittuneesta.

Hollannin pääministerin Mark Rutten mukaan ampumista tutkitaan mahdollisena terrori-iskuna.

Utrechtin poliisi on julkaissut kuvan miehestä, jota se etsii ampumiseen liittyen. Poliisi kehottaa miehen näkeviä soittamaan vinkkinumeroon, mutta varoittaa lähestymästä tätä itse.

Paikallisviranomaiset ovat hollantilaismedian mukaan peruneet aiemmin antamansa kehotuksen pysytellä sisätiloissa. Vielä ei ole tietoa, mistä peruutus johtuu. Viranomaiset järjestävät aamupäiväiseen ampumiseen liittyen tiedotustilaisuuden kello 19 Suomen aikaa.





Utrechtin alueen uhkataso on nostettu korkeimmaksi mahdolliseksi. Hollannin terrorisminvastaisen viranomaisen johtaja Pieter-Jaap Aalbersberg tviittasi, että uhkataso pysyy korkeimmalla viitostasolla ainakin iltakuuteen asti. Valvontaa on lisätty myös muun muassa lentokentillä ja muissa tärkeissä kohteissa.

Utrechtin suurimman moskeijan edustaja kertoi Telegraaf-lehdelle, että moskeijojen sulkemisesta sovittiin poliisin kanssa. Poliisi on kehottanut ihmisiä noudattamaan viranomaisten ohjeita sekä välttämään aluetta, jolla ampuminen tapahtui.

Ampumisiin liittyen etsitty mies on poliisin vanha tuttu. Hollantilaismedian mukaan 37-vuotias turkkilaissyntyinen mies on syyllistynyt aiemmin useisiin pikkurikoksiin ja muutamiin vakavampiinkin.

Hän on vuosien varrella ollut syytettynä muun muassa tapon yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta. Vasta kaksi viikkoa sitten hän oli oikeuden edessä raiskauksesta syytettynä, kertoo RTV Utrecht.

Lisäksi mies on ollut syytettynä muun muassa poliisin uhkailusta, polkupyörävarkaudesta ja putkaan virtsaamisesta.

Tiedot ampumisesta ovat olleet epäselviä. Poliisi sai hälytyksen kaupungin länsipuolelle hieman ennen yhtätoista aamupäivällä paikallista aikaa.





Poliisin tiedotteen mukaan ampuminen tapahtui raitiovaunussa tai sen ulkopuolella 24 Oktoberplein -nimisen pysäkin luona. Epäiltyjä ampujia on poliisin mukaan todennäköisesti yksi.

Uhrien joukossa ei tiedetä olevan suomalaisia. Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin STT:lle iltapäivällä, että 13 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Utrechtiin. Kaikkiaan Hollannissa matkailee matkustusilmoitusten perusteella nyt noin 240 suomalaista.

Ulkoministeriö kehottaa Utrechtin tilanteesta kiinnostuneita seuraamaan Suomen Haagin-suurlähetystön some-tilejä.