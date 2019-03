Ammoniakkivuoto Yaran tehtaalla Uudessakaupungissa, pelastustoimet käynnissä

Uudessakaupungissa Yaran lannoitetehtaalla on tapahtunut vaarallisen aineen onnettomuus, tiedottaa pelastuslaitos. Paikalle on hälytetty runsaasti yksiköitä ja pelastustoimet ovat käynnissä.

Tehtaan toimitusjohtajan Tommi Hevonoja kertoo STT:lle, että tehtaan purkupaikalla on vuotanut ammoniakkia. Hevonojan mukaan vuoto on tällä hetkellä sen verran pieni, ettei siitä ole vaaraa sivullisille. Tarkempaa tietoa siitä, kuinka paljon ammoniakkia on vuotanut, ei vielä ole.

"Tilanne on tällä hetkellä hallinnassa, mutta pelastustyö jatkuu", Hevonoja sanoo.

Hevonojan mukaan vuoto sattui ammoniakkivaunun purkutilanteessa. Tarkempaa syytä vuotoon ei ole vielä tiedossa.

Ammoniakkikaasu on väritön, pistävän hajuinen kaasu, joka aiheuttaa ihmisille hengitys- ja ärsytysoireita. Lyhytkin altistus voi olla hengenvaarallista. Ammoniakki on myrkyllistä myös meren eliöstölle. Ammoniakki voi muodostaa räjähtävän kaasuseoksen ilman kanssa.

Ammoniakkia käytetään muun muassa lannoitteiden valmistuksessa, kylmävarastoissa ja tekojääradoilla.

Juttua päivitetty 19.3. klo 9:09.