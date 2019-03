Pörröinen kuutti puree kipeästi – hylätyltä vaikuttava harmaahylkeen poikanen ei yleensä ole avun tarpeessa

Yksinäiseltä ja avuttomalta vaikuttava harmaahylkeen poikanen ei välttämättä kaipaa ihmisen apua, varsinkaan jos se on luodolla tai muuten lähellä vettä.

Helsingin Korkeasaaren eläintarha ja pelastusviranomaiset eri puolilla rannikkoseutuja saavat joka kevät kymmeniä ilmoituksia kuuteista, joita ihmiset luulevat hylätyiksi ja nälkiintyneiksi. Jotkut ovat vieneet löytämiään hylkeitä jopa koteihinsa.

Korkeasaaresta muistutetaan, että hylje-emo vieroittaa kuutin varhain.

"Jos kuutti on aivan väärässä paikassa, kuten pellolla tai talon pihalla, niin silloin on syytä huoleen. Mutta jos kuutti on jäällä tai luodolla, niin ei niillä todennäköisesti ole hätää", kertoo kuraattori Hanna-Maija Lahtinen.

Lahtisen mukaan terve kuutti on pulska.

"Jos kuutilla on esimerkiksi hyvin erottuva niska, niin silloin se on jo tosi hoikassa kunnossa ja kuivunut."

Vaikka kuutti näyttäisi pörröiseltä pehmolelulta, se on villieläin ja puolustautuu uhkaksi kokemaansa ihmistä vastaan kaikin keinoin. Se sähisee ja puree. Kuutilla on erittäin tehokas hammaskalusto, ja purema on paitsi kivulias myös vaarallinen.

"Niillä on aikamoinen bakteerikanta siellä suussa. Jos vaikka olisi syytäkin lähteä auttamaan, pitää olla hyvät suojavarusteet ja pitää tietää, mitä tekee."

Lahtisen mukaan Korkeasaaren villieläinsairaalaan voi soittaa, jos on epävarma siitä, onko kuutti avun tarpeessa. Henkilökunta pystyy yleensä jo kuvan perusteella arvioimaan eläimen kunnon. Pulassa olevasta kuutista voi ilmoittaa myös yleiseen hätänumeroon 112.

Villieläinsairaalaan päätyy joka kevät muutamia huonokuntoisia kuutteja, joita lihotetaan ennen vapaaksi päästämistä.