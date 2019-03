Kiistanalainen oikeudenkäynti alkoi Oulussa – syyttäjä vaatii 15 päiväsakon rangaistusta poliitikon kutsumisesta "rasistiksi" ja "natsipelleksi"

Syyttäjä vaatii toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoolle 15 päiväsakon rangaistusta oululaisen kaupunginvaltuutetun kunnian loukkaamisesta. Käräjäkäsittely alkoi tänään aamulla Oulun käräjäoikeudessa.

Vehkoon syyte koskee hänen tekemäänsä Facebook-kirjoitusta, jossa hän luonnehti kärjekkäästä esiintymisestään somekanavissa tunnettua Junes Lokkaa muun muassa rasistiksi ja natsiksi.

Vehkoo on muun muassa kirjoittanut Ylelle juttusarjaa nimeltä Valheenpaljastaja ja käsitellyt paljon niin sanottuja valemedioita jutuissaan. Lokka taas on maahanmuuttovastaiseksi profiloitunut ja muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä tuomittu poliitikko. Hän edustaa Oulun valtuustossa yhden valtuutetun Aito suomalainen yhteislista -ryhmää ja kertoo blogissaan aikovansa ehdolle eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa.

Syyttäjän ja Lokan mukaan Vehkoo syyllistyi rikokseen, kun kirjoitti Lokasta Facebookissa. Vehkoo kiistää rikoksen ja pitää itseään Lokan häirinnän uhrina.

"Vehkoo on halventanut Junes Lokkaa rajatulle joukolle julkaistussa Facebook-päivityksessään nimittelemällä Lokkaa halventavalla tavalla. Nimittelyä ei voida pitää sellaisena arvosteluna, joka kohdistuisi Lokan menettelyyn politiikassa ja joka ei selvästi ylittäisi sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä", syyttäjä sanoo haastehakemuksessaan.





Muun muassa Suomen PENin sananvapauspalkinnon saanut ja Julkisen sanan neuvoston jäsenenä toiminut Vehkoo oli tulossa Rovaniemelle puhumaan uudesta kirjastaan ja sai kertomansa mukaan kuulla, että Lokka suunnittelee tulevansa kirjakauppaan seuraamaan Vehkoon puhetta.

Lokka kertoi aikeistaan julkisesti Youtubessa. Videon mukaan Lokan ja toisen henkilön oli tarkoitus esiintyä Kansan Uutisten toimittajina ja haastatella Vehkoota. Vehkoo kertoo kirjallisessa vastauksessaan, että tunsi olonsa uhatuksi Lokan aiemman toiminnan takia ja julkaisi siksi kirjoituksen. Kirjoituksessa hän puhui Lokasta muun muassa natsipellenä ja kertoi Lokan suunnittelevan hänen väijyttämistään tilaisuudessa.

"Lokka toimii Vehkoota vastaan aktiivisesti usean muun henkilön kanssa ja he kaikki julkaisevat jatkuvasti Vehkoota koskevaa aineistoa internetissä. Lokka sidosryhmineen on aktiivisesti häirinnyt ja maalittanut Vehkoota seuraajilleen", Vehkoon kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Vehkoon kirjallisen vastauksen mukaan kirjoitus on kohdistunut Lokan julkiseen toimintaan. Vehkoo ei vastauksensa mukaan ole aiheuttanut rajatulle ystäväjoukolle kirjoittamansa tekstin leviämistä sosiaalisessa mediassa tai muissa kanavissa.

"Kun otetaan huomioon Lokan toiminta julkisuudessa, ei Vehkoon häneen kohdistaman arvostelun voida katsoa ylittävän hyväksyttävyyden rajoja."

Vehkoon mukaan Lokka on esiintynyt itse aktiivisesti julkisuudessa rasismin ja natsi-ideologian kannattajana.





Lokka kertoi tiistaina STT:lle loukkaantuneensa muun muassa siitä, että hänestä puhuttiin natsina ja rasistina Vehkoon tekstissä. Lokka itse vaatii asianomistajan roolissa, että Vehkoo tuomittaisiin vähintään 30 päiväsakon rangaistukseen. Lokan mukaan hän ei ole rasisti eikä natsi, joten kyse on hänen mukaansa valheiden levittämisestä.

"Ikään kuin minulla olisi joku SS-univormu ja väijyisin (Vehkoota) tuolla", Lokka sanoi haukkuen Vehkoon kaikki Ylelle tekemät jutut puhtaaksi roskaksi.

Lokka itse sanoi tiistaina STT:lle, että tarkoitus oli mennä normaaliin tapaan haastattelemaan Vehkoota eikä millään tavalla väijyttää tätä.

"Vehkoo on väittänyt kirjoituksessaan asianomistajan yrittäneen väijyttää vastaajaa, mikä ei pidä paikkansa ja on valheellinen tieto. Kirjoituksessaan vastaaja vihjailee, että asianomistaja olisi väkivaltainen ja vaarallinen henkilö, mikä ei pidä paikkansa ja on perätön vihjaus", Lokka kirjoittaa kirjallisessa vaatimuksessaan.

Viime lokakuussa oikeus määräsi Lokan omaa sisältöä poistettavaksi verkosta loukkaavana. Hän oli muun muassa nimitellyt toista ihmistä mielenvikaiseksi, avohoitopotilaaksi, skitsofreeniseksi, sosiopaatiksi ja narsistiksi. Lokan mukaan kyse oli yhteiskunnallisesta keskustelusta vaaliehdokkaasta.





Journalistiliiton mukaan oikeudenkäynti on kohtuuton, koska Vehkoo on ollut Lokan silmätikkuna jo pitkään.

"Nurinkurinen oikeudenkäynti kertoo, että syyttäjä, poliisi, lainsäädäntö tai suomalainen yhteiskunta ylipäätään ei ole valmistautunut vihapuheongelman ratkaisemiseen tai nettitrollien kitkemiseen."

Oikeusjärjestelmän on tunnistettava, milloin sitä yritetään käyttää painostamisen tai kiusaamisen välineenä, liitto kirjoittaa kannanotossaan.

Liiton mukaan toimittajien kiusaaminen ja heidän työnsä vaikeuttaminen syytteitä tehtailemalla on kansainvälinen ilmiö.