Viking Skyn evakuointi keskeytettiin, noin 460 ihmistä saatu pois laivasta – "Näemme täällä mustelmia, luunmurtumia ja haavoja"

Norjassa merihätään joutuneen risteilijä Viking Skyn evakuointi helikopterien avulla on toistaiseksi keskeytetty, Norjan pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle.

Laivasta on evakuoitu helikopterivinssien avulla yhteensä noin 460 ihmistä, ja laivassa on jäljellä reilut 800.

"Laivaa on käännetty, ja se on nyt matkalla mannerta kohti. Evakuointi on keskeytetty toistaiseksi, sillä kapteeni haluaa katsoa, kuinka vakaa alus on kääntämisen jälkeen. Emme halua evakuoida ihmisiä kääntämisen yhteydessä raskaan aallokon takia", kertoo Norjan pelastuslaitoksen tiedottaja Einar Knudsen STT:lle.

Helikoptereilla tehtävän evakuoinnin mahdollisesta jatkamisesta päätetään myöhemmin, kun laivan vakautta on testattu. Laivaa hinataan kohti Molden satamakaupunkia noin 6–7 solmun nopeudella, joka vastaa 11–12 kilometrin tuntinopeutta maalla.

Pelastuslaitos ei vielä ole tehnyt arviota saapumisajasta maihin. Risteilijää hinataan kahdella aluksella, eikä se käytä omia moottoreitaan.

Maihin tähän asti evakuoiduista ihmisistä 17 on viety sairaalahoitoon, kertoi evakuoitavien määränpäänä olleen Fraenan varakunnanjohtaja Jan Arve Dyrnes lehdistötilaisuudessa aamulla uutistoimisto TT:n mukaan. Vakavasti loukkaantuneita on hänen mukaansa kolme.

Dyrnesin mukaan kaikki evakuoidut ovat äidinkielenään englantia puhuvia. Laivan matkustajat ovat pääosin brittejä, yhdysvaltalaisia, kanadalaisia, australialaisia sekä uusiseelantilaisia, aamun lehdistökonferenssissa varmistettiin.

Tanska on lähettänyt yhden helikopterin avustamaan Norjaa pelastusoperaatiossa, kertoo Norjan yleisradio NRK.

Evakuoituja vastassa Hustadsvikan evakuointikeskuksessa on Norjan Punainen risti. Järjestö kertoo Twitterissä tarjoavansa matkustajille kuivia vaatteita, peittoja ja ensiapua.

"Näemme täällä mustelmia, luunmurtumia ja haavoja. Monet tarvitsevat käden, josta pitää kiinni ja olkapään, johon nojata, jonkun jolle puhua", järjestö kirjoittaa päivityksessään.

Evakuoituja matkustajia on kuljetettu ensin vastaanottokeskukseen Fraenaan, ja sen jälkeen osa heistä viedään Moldeen. Matkustajia sijoitetaan muun muassa näiden rannikkopaikkakuntien hotelleihin.

Verdens Gang -lehden mukaan aluksen kapteeni on suomalainen.

Lehti on haastatellut Viking Ocean Cruises -varustamon hallituksen puheenjohtajaa Torstein Hagenia, jonka mukaan myös henkilökunnan esimies on suomalainen. Laivan miehistö tulee 45 maasta.

Viking Sky ajautui merihätään Mören ja Romsdalin läänin edustalla lauantaina. Tuulet puhalsivat tuolloin myrskylukemissa, noin 24 metriä sekunnissa.

Karikoistaan tunnetulla alueella on ollut voimakkaita tuulia vielä sunnuntaiaamuna, mutta ne ovat päivän aikana heikkenemässä. Samalla aallokkokin hieman vaimenee, kertoo päivystävä meteorologi Aisa Solin.

Viking Sky joutui eilen vaikeuksiin myrskyn keskellä matkallaan Tromssasta Stavangeriin. Alus lähetti hätäviestin ja pyysi apua iltapäivällä. Paikalle lähetettiin useita pelastushelikoptereita ja -aluksia.

Alus saattoi olla jopa vaarassa kaatua kovassa merenkäynnissä, kun sen moottorit eivät toimineet. Yön aikana alus sai jälleen kolme moottoriaan toimimaan ja pääsi uudelleen liikkeelle.

Ilmeisesti aluksella olevan matkustajan Twitterissä julkaisemalla videolla näkyy, kuinka huonekalut liukuvat pitkin lattioita laivan keinuessa ja katosta irtoaa osia, jotka putoavat ihmisten päälle.

Toisen matkustajan Twitterissä julkaisemilla videoilla aluksen matkustajat odottavat evakuointia laivan julkisissa tiloissa pelastusliivit yllään. Osa matkustajista nostelee jalkojaan ylös tuolilta, sillä lattialla on paikoittain useampi sentti vettä.

Meri on alueella karikkoinen, ja sinne on uponnut aikojen saatossa useita laivoja.

Laivalta evakuoitu Janet Jacob sanoi NRK:n haastattelussa, että ei ole koskaan nähnyt mitään yhtä pelottavaa.

"Matka helikopterilla oli kammottava. Tuulet tuntuivat tornadolta", Jacob jatkoi.

Toinen matkustaja kertoi, kuinka aamiaisella tavarat alkoivat täristä.

"Se oli täysi kaaos", amerikkalainen John Curry kertoi.