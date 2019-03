Turkistuottajien edunvalvoja haukkuu Italian yleisradioyhtiön esittämän dokumentin: "Luokatonta missiojournalismia"

Italian yleisradioyhtiö Rai esitti maanantaina ohjelman turkistarhausta käsittelevän ohjelman. Ohjelman toimittajat vierailivat Suomessa tutkimassa turkistarhojen oloja.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että hän on nähnyt kyseisen ohjelman.

"Tämä on luokatonta missiojournalismia ja yksipuolinen propagandalähetys", hän jyrähtää.

Nissisen mukaan ohjelmaan yritettiin hakea raflaavia kuvia, jotka tukisivat valittua lopputulosta.

"Dokumentin neljännellä minuutilla todetaan, että Suomi on hyvän eläintenpidon symboli, ja me haluamme todistaa sen vääräksi", Nissinen sanoo.

Viestintäjohtaja kritisoi sitä, että dokumentin tekijöiltä näyttää loppuneen materiaali kesken, kun siihen on jouduttu kasaamaan vuosia vanhaa kuvamateriaalia.

"Täällä on 2014 kuvamateriaalia, ja ne ovat kiertäneet muissa yhteyksissä", hän lisää.

Nissinen ei sinällään kyseenalaista dokumentin tekijöiden väitettä siitä, että he ovat käyneet helmikuussa Suomessa.

"Ilmeisesti ei ole löytynyt sitten tarpeeksi raflaavaa kuvaa, niin on pitänyt käyttää kaikki vanhatkin rainat", Nissinen sivaltaa.





Suomi valittiin dokumentin kohteeksi viestintäjohtajan mukaan siksi, että maamme on Euroopan mittakaavassa turkiselinkeinon näkökulmasta merkittävä maa yhdessä Tanskan ja Puolan kanssa.

"Tällähän pyritään tällaiseen poliittiseen salavaikuttamiseen, ja suoraan vaikuttamiseen myös", hän arvioi.

Nissisen mukaan dokumentti ei kuvasta todellisuutta. Hän nostaa esimerkiksi sen, ettei tiloilla ole tähän aikaan pentuja, vaikka niitä ohjelmassa näkyykin.

"Tässä tehokkaasti hämärretään uuden ja vanhan rajaa", Nissinen sanoo.

Viestintäjohtaja huomauttaa, että silloin, kun tuotantoeläimiä on paljon, osa niistä voi olla sairaana.

"Jos tuhannen eläimen joukossa on yhdestä viiteen eläintä, jolla on joku vamma tai äkkiä tullut sairaus, se on alle kaikkien tuotantoeläinalojen sietokeskiarvon", hän korostaa.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton edustajaa ei italialaisdokumentissa kuulla. Nissinen kertoo, että dokumentin tekijät olivat häneen yhteydessä hänen hiihtolomansa aikana.

"Sain heiltä helmikuun puolivälissä yhden sähköpostin, jossa pyydettiin haastattelua. Vastasin siihen, että en ole tässä Vantaan toimistolla, joten voinko saada kysymykset. Ikinä ei tullut vastausta", hän sanoo.

