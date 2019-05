Aarre: Marko Nikula rakentaa perinneveneitä – ”Vanha vene on kulttuuriperintöä, jota ei tule mistään lisää”

Vesa-Matti Väärä

Veneenveistämiskulttuurin ylläpitäminen on Marko Nikulalle tärkeä asia.

Turun kupeessa Littoisissa, keskellä vanhaa omakotitaloaluetta, pidetään yllä suomalaisia veneenrakennusperinteitä. Veneenrakentaja Marko Nikula on erikoistunut perinneveneisiin.

”Soutu-, purje- ja moottorikäyttöinen kätevä yleisvene on suosituin. Monennäköistä kysytään, ja teen myös korjaustöitä.”

Nikulan verstaan pihassa on pressun alla 70-vuotias nuottavene.

”Se on täydellinen vene. Tähän ei edes saa perämoottoria. Ihmisen on hyvä oppia nauttimaan soutamisesta, se on hiljaista eikä riko luonnonrauhaa.”

Nuottavene on jo vanhuuttaan kärsinyt, eikä siitä enää saa vesikelpoista. Mukana on kuitenkin historiaa ja tunnearvoa, joita on vaikea mitata.

”Tällainen vanha vene on kulttuuriperintöä, jota ei tule mistään lisää.”



Nikulan rakentamat ensimmäiset veneet olivat savolaismallisia soutuveneitä, mutta jo opiskeluaikana hän kiinnostui saaristolaistalonpoikien venetyypeistä.

”Olin opintojen viimeisessä harjoittelussa Hangossa Åminnen veneveistämöllä ja tutustuin siellä talonpoikaisveneitä harrastavaan Harro Koskiseen. Talonpoikaisveneet olivat kauniita, niissä oli menoa ja meininkiä. Ajattelin ensin, etten ikinä osaisi tehdä sellaista, mutta rohkenin yrittää.”

Taiteilijana paremmin tunnettu Koskinen toimi konsulttina ensimmäistä venettä tehtäessä. Lopulta vaikealta projektilta tuntuneesta veneestä tuli juuri sellainen kuin piti, kysymykset saivat vastaukset ja oikea tekemisen tapa löytyi.

Verkko- eli nuottaveneen rakentaminen vie noin neljä kuukautta.

”Jo sisä- ja ulkopohjan öljyäminen kestää kaksi viikkoa. Se on tärkeä työvaihe, jolla saadaan aikaan se, että puun solukko täyttyy öljyllä”, Nikula kertoo.

Veneen sisätyöt vaativat sovittamista, höyläämistä ja uudelleen sovittamista. Runko on tavallaan helppo rakentaa, mutta sisäosat ovat haastavampia, koska veneissä ei juuri ole suoria pintoja.

