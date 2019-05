Alustavat ennakkoäänet: kokoomus ja demarit saamassa eniten paikkoja eurovaaleissa

Kokoomus ja SDP ovat ennakkoäänten perusteella eurovaalien voittajia. Kun äänistä oli noin kello 20 laskettu 47,5 prosenttia, kokoomukselle ja SDP:lle on tulossa kolme paikkaa. Kokoomus on siis pitämässä paikkansa ja demarit ovat saamassa yhden paikan lisää.

Keskustalle olisi tulossa kaksi paikkaa, eli yksi paikka vähemmän, perussuomalaiset pitäisivät paikkamääränsä kahdessa.

Vasemmistoliitto on pitämässä yhden paikan. Vihreät on saamassa kaksi paikkaa eli yhden paikan lisää, ja RKP on menettämässä ainoan paikkansa.

Ennakkoäänten ääniosuudet prosentteina jakautuivat puolueiden kesken seuraavasti: kokoomus 20,9, SDP 16,7, keskusta 13,7, PS 13,1, vihreät 14,4, vasemmistoliitto 7,4, RKP 5,3, KD 5,3.