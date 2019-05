Perussuomalaisista läpi olisivat menossa Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Ennakkoäänten perusteella eurovaaleissa läpi olisivat menossa kokoomuksesta Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen, SDP:stä läpi olisivat menossa Eero Heinäluoma, Miapetra Kumpula-Natri sekä Mikkel Näkkäläjärvi. Vihreistä läpi olisivat menossa Heidi Hautala ja Ville Niinistö.

Keskustasta europarlamenttiin lähtisivät Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen. Perussuomalaisista läpi olisivat menossa Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari. Vasemmistoliiton paikan veisi Silvia Modig.

Uusia meppejä heistä olisivat Hakkarainen, Heinäluoma, Huhtasaari, Modig, Niinistö, Näkkäläjärvi ja Pekkarinen, ilmenee Ylen vaaliseurannasta.

Kokoomus ja SDP ovat ennakkoäänten perusteella eurovaalien voittajia. Kun äänistä oli ennen kello 20:tä laskettu 47,5 prosenttia, kokoomukselle ja SDP:lle on tulossa kolme paikkaa. Kokoomus on siis pitämässä paikkansa ja demarit ovat saamassa yhden paikan lisää.

Keskustalle olisi tulossa kaksi paikkaa, eli yksi paikka vähemmän, perussuomalaiset pitäisivät paikkamääränsä kahdessa.

Vasemmistoliitto on pitämässä yhden paikan. Vihreät on saamassa kaksi paikkaa eli yhden paikan lisää, ja RKP on menettämässä ainoan paikkansa.

Ennakkoäänten ääniosuudet prosentteina jakautuivat puolueiden kesken seuraavasti: kokoomus 20,9, SDP 16,7, keskusta 13,7, PS 13,1, vihreät 14,4, vasemmistoliitto 7,4, RKP 5,3, KD 5,3.

Oikeusministeriön antaman ennakkoarvion mukaan klo 20 ennakkoäänistä oli laskematta noin 35 000 kappaletta, eniten Oulun vaalipiirissä.