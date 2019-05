Poliisi muistuttaa vanhempia: Pidä puhelin päällä tulevana viikonloppuna

Poliisi valvoo lasten ja nuorten juhlintaa tehostetusti koko maassa. Aiempina vuosina on huomattu, että monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia. LEHTIKUVA / AKU HÄYRYNEN

Poliisi pyytää kouluvuoden päättymistä juhlivien lasten ja nuorten vanhempia pitämään puhelimet päällä tulevana viikonloppuna. Erityisen lähellä puhelin kannattaa pitää juhlapäivänä lauantaina.

Lisäksi Poliisihallitus toivoo vanhempien vastaavan tuntemattomasta numerosta tuleviin puheluihin, sillä soittaja saattaa olla poliisi tai päivystävä nuorisotyöntekijä.

Poliisi valvoo lasten ja nuorten juhlintaa tehostetusti koko maassa. Aiempina vuosina on huomattu, että monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia päättäjäisviikonloppuna ensimmäisiä kertoja elämässään. Kun alkoholin vaikutuksia ei osata ennakoida, alkoholimyrkytyksen riski kasvaa.

"Päihtyneellä lapsella tai nuorella myös riski rikoksen uhriksi joutumiselle sekä erilaisille humalavahingoille kasvaa", poliisitarkastaja Ari Järvenpää muistuttaa Poliisihallituksen tiedotteessa.

Poliisi opastaa vanhempia ehkäisemään ongelmia ennalta sopimalla juhlimiseen pelisäännöt yhdessä lapsen kanssa sekä olemalla yhteydessä lapseen juhlaillan aikana.

Poliisi on järjestänyt juhlaviikonlopun tehovalvontaa vuodesta 2010 lähtien. Lastensuojeluilmoituksia on tehty joka vuosi 700–1 200, ja poliisi on ottanut haltuunsa noin 2 000–2 500 litraa alkoholijuomia. Järvenpään mukaan sekä alkoholin hallussapitorikkomusten että lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut viime vuosina.