Ammattikoulu ja lukio ovat nuorille lähes yhtä suosittuja – silti useimmat valmistuvat nytkin ammattiin

Aikuisopiskelijoiden osuus ammattiin valmistuvista on suuri. 2000-luvulla ammatillinen koulutus on nostanut suosiotaan nuorten keskuudessa.

Markku Vuorikari

Suoraan peruskoulusta toiselle asteelle jatkaneiden keskuudessa lukio on hieman ammattikoulua suositumpi vaihtoehto.

Tänä keväänä toiselta asteelta eli ammattikoulusta, oppisopimuskoulutuksesta ja lukiosta valmistuu runsaat 100 000 nuorta ja aikuisopiskelijaa. Yli kaksi kolmasosaa heistä valmistuu ammatillisesta koulutuksesta.

Opetushallitus tiedottaa, että ammattiin valmistuneista 65 700 valmistuu ammatillisesta oppilaitoksesta ja 15 900 oppisopimuskoulutuksesta. Ylioppilaaksi puolestaan kirjoitti Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) tietojen mukaan 24 946 opiskelijaa.

Opetushallituksen erityisasiantuntijan Pirjo Karhun mukaan lukio-opetuksen ja ammatillisen opetuksen suosio on kuitenkin nuorten keskuudessa suunnilleen yhtä suurta. Mistä ero johtuu?

"Kun katsotaan peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä, lukion valitsi viime vuonna 56 prosenttia nuorista ja ammatillisen koulutuksen 44 prosenttia nuorista."

Karhu kertoo, että suurin osa lukion opiskelijoista jatkaa sinne suoraan peruskoulusta. Ammatillisessa opetuksessa kirjo on kuitenkin paljon suurempi ja aikuisopiskelijoita huomattavasti enemmän.

"2000-luvulla ammattikoulun ja lukion aloittavien määrä on lähestynyt toisiaan, eli peruskoulun päättävien keskuudessa lukion suosio on hieman laskenut ja vastaavasti ammattikoulun suosio on hieman kasvanut."