Punkeilta suojautuminen on syytä ottaa tosissaan – tässä toimintaohjeet punkin poistamiseksi

Jarkko Sirkiä

Punkit kuuluvat hämähäkkieläimiin.

Punkki eli puutiainen on hämähäkkieläimiin kuuluva pieni niveljalkainen, joka viihtyy parhaiten metsäisten ja kosteiden alueiden aluskasvillisuudessa. Se käy muutaman vuoden pituisen elämänsä läpi kolme eri kehitysvaihetta. Toukasta se muuttuu nymfiksi ja sen jälkeen aikuiseksi.

Siinä mielessä punkki muistuttaa vampyyriä, että se tarvitsee veriaterian ennen kuin pääsee seuraavaan vaiheeseen. Suomen ilmastossa kehitys vaiheesta toiseen kestää noin vuoden.

Koska puutiainen ei osaa lentää eikä hypätä, se joutuu kyttäämään isäntäeläintä aluskasvillisuuden kätköissä. Kun sopiva osuu kohdalle, se tarttuu siihen etujaloillaan.

Punkit heräävät, kun ulkolämpötila nousee päivisin yli viiteen lämpöasteeseen. Näin ollen punkkikausi kestää Suomessa yleensä huhtikuusta lokakuun loppuun, tosin havaintoja niistä on tehty jopa helmikuussa.

Punkin purema voi tartuttaa ihmiseen borrelioosia aiheuttavan borreliabakteerin tai puutiaisaivotulehdukseen johtavan TBE-viruksen.

Punkkien määrä on viime vuosina lisääntynyt nopeaan tahtiin. Niitä on löydetty jo lähes koko maasta pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Vaikka hysteeriseen punkkipelkoon ei ole aihetta, on tämän niveljalkaisen kanssa opittava elämään.

Punkin puremalta voi suojautua melko yksinkertaisin keinoin. Hyviä konsti on käyttää pitkälahkeisia ja pitkähihaisia vaatteita. Vaaleissa vaatteissa on se etu, että punkit on niistä helpompi huomata.

Päivittäinen punkkisyyni on tärkeä osa suojautumista. On myös olemassa punkkikarkotteita, joiden tehokkuutta voi halutessaan kokeilla.

Jos punkin saa poistettua iholta vuorokauden sisällä, borrelioositartunta on epätodennäköinen. Puutiaisaivotulehduksen kohdalla tilanne on toinen. Sitä aiheuttava TBE-virus siirtyy lähes välittömästi virusta kantavan punkin purressa. Mitä pidemmän ajan punkki on iholla, sitä todennäköisemmäksi etenkin borrelioositartunnan saaminen käy.

Tartunnan ennaltaehkäisemistä hankaloittaa se, että punkin purema on lähes huomaamaton. Punkki nimittäin ruiskuttaa puremakohtaan puuduttavaa ja veren hyytymistä estävää ainetta. Punkin kiinnittyminen huomataan yleensä vasta kun punkki on jo ehtinyt imeä verta.

"Pelkkä punkin purema ei normaalisti aiheuta toimenpiteitä. Jos punkki on edelleen kiinni ihossa, se pitää poistaa heti. Puremakohtaa on kuitenkin hyvä tarkkailla muutaman viikon ajan. Jos ihossa pureman kohdalla näkyy vielä viikon kuluttua läpimitaltaan yli viiden sentin ihottuma tai alueelle ilmestyy kasvavia ihottumia, on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin", yleislääketieteen erikoislääkäri Jaakko Halonen Terveystalosta opastaa.

TBE:tä vastaan voi suojautua rokotteen avulla. Borrelioosiin ei ole rokotetta.

Jos huomaat punkin puraisseen:

Poista punkki ihosta mahdollisimman pian kapeakärkisillä pinseteillä tai punkkipihdeillä. Tartu punkin puruosiin niin läheltä ihoa kuin mahdollista. Vedä suoraan ihosta poispäin.

Älä purista punkkia tai peitä sitä rasvalla, kynsilakalla tai millään muullakaan aineella.

Puhdista haavakohta desinfiointiaineella tai vedellä ja saippualla.

Jos et saa poistetuksi punkkia kokonaisena, odota muutama päivä, jolloin punkin jäänteet on helppo poistaa pinseteillä tai puhtaalla neulalla.

Tarkkaile ihoa, johon punkki on pureutunut. Mene lääkäriin, jos puremakohtaan kehittyy 1–4 viikon kuluttua läpimitaltaan yli viiden sentin punoittava alue tai jos sinulle tulee kuumetta, päänsärkyä tai muita oireita.