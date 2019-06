Kurtturuusukielto hämmentää – "On sääli, jos ei osata erottaa täysin luvallisia pensasruusuja haitalliseksi luokitellusta kurtturuususta"

Heli Virtanen

Kurtturuusun myyntikielto on aiheuttanut runsaasti hämmennystä taimimyymälöissä asioivien kuluttajien keskuudessa. Kuvituskuva.

Kesäkuun alusta voimaan astunut kurtturuusun myyntikielto on herättänyt Viherympäristöliiton mukaan paljon hämmennystä.

Liitto muistuttaa, että kielto koskee vain ja ainoastaan kurtturuusua, Rosa rugosaa ja sen valkokukkaista alba-muotoa. Sen sijaan tarhakurtturuusujen kasvatus ja kauppa on sallittua.

Ruusunjalostajat ovat käyttäneet risteytyksissään kurtturuusua tuomaan pensasruusuihin kestävyyttä ja terveyttä. Nämä risteymät eivät kuitenkaan ole haitallisia vieraslajeja, koska niiden lisääntymiskyky ja leviäminen ovat selvästi alkuperäistä luonnonlajia heikompia.

"Kurtturuusun myyntikielto on aiheuttanut runsaasti hämmennystä taimimyymälöissä asioivien kuluttajien keskuudessa. Kuluttajien voi olla vaikea erottaa kurtturuusua ja tarhakurtturuusua. On sääli, jos ei osata erottaa hienoja, käyttökelpoisia ja täysin luvallisia pensasruusuja haitalliseksi luokitellusta kurtturuususta", toiminnanjohtaja Jyri Uimonen Taimistoviljelijät ry:stä toteaa tiedotteessa.

Viherympäristöliitto vinkkaa, että tarhakurtturuusut tunnistaa parhaiten myyntipisteissä taimien nimilapuista. Niissä lukee selvästi tarhakurtturuusu ja tieteellisen Rosa-sukunimen perässä Rugosa-Ryhmä ja sen jälkeen lajikenimi on kirjoitettu yksinkertaisten lainausmerkkien sisään. Helpoin muistisääntö luvallisen tarhakurtturuusun tunnistamiseen on se, että kasvin nimen perässä on lajikenimi.