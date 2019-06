Kotimaa

Posti karsii yhteensä noin 200 työpaikkaa kaksien yt-neuvottelujen seurauksena Kotimaa STT Posti karsii 18 omaa myymäläänsä.

Neuvotteluiden taustalla on Postin mukaan postimäärän raju vähentyminen. Esimerkiksi kirjeiden määrä on puolittunut vuosikymmenessä ja sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut 1950-luvun tasolle, yhtiö luettelee. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Posti kertoo saaneensa päätökseen kahdet yt-neuvottelut, jotka koskivat palvelupisteverkostoa sekä postipalveluiden hallintoa ja esimiestehtäviä. Palvelupisteitä koskevien yt-neuvottelujen seurauksena Posti vähentää enintään 106 henkilöä ja karsii vaiheittain 18 omaa myymäläänsä. Hallinnosta ja esimiestehtävistä vähennetään 94 työtehtävää. Posti tavoittelee vähintään noin 150–200 miljoonan euron kustannussäästöjä seuraavien kolmen vuoden aikana. Postin mukaan säästöjä tarvitaan kirjeiden ja lehtien rajun vähenemisen takia. Aiheet posti