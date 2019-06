Suomalaiset kantavat huolta tulojensa riittävyydestä ja odottamattomien menojen ilmaantumisesta. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Suomalaisista aiempaa harvempi uskoo, että heidän rahatilanteensa on viiden vuoden päästä parempi kuin nykyään. Tämä käy ilmi Danske Bankin taloudellista mielenrauhaa kartoittavasta kyselystä.

Suomalaisten usko omaan talouteen on heikompi kuin ruotsalaisten, tanskalaisten tai norjalaisten. Suomessa luottamusta mittaava indeksiluku kymmenen asteikolla on 6,0, kun muualla Pohjolassa luku on yli 6,5.

"Suomalaisten pessimismi on läpileikkaavaa. Kuvaavaa on, että kun noin puolet muiden Pohjoismaiden asukkaista on itsevarmoja taloutensa suhteen, Suomessa osuus on vain 24 prosenttia. Positiivista on, että aiempaa harvempi suomalainen on jatkuvasti huolissaan rahojensa riittävyydestä", Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist sanoo tiedotteessa.

Suomalaiset kantavat huolta muun muassa tulojensa riittävyydestä ja odottamattomien menojen ilmaantumisesta.

Taloudellista mielenrauhaa kuvaava luku on Suomessa säilynyt viime vuodesta lähes muuttumattomana.

Kyselytutkimukseen vastasi 3 000 suomalaista.

Kyselyssä tarkasteltiin suomalaisten näkemyksiä ja tuntemuksia yhdeksällä mittarilla, jotka koskivat esimerkiksi tulevaisuutta, lainoja ja tuloja. Ruuhkavuosia elävät yli 35-vuotiaat ja eläkeikää lähestyvät kokivat taloudellisen tilanteensa muita heikommaksi.

Eläkkeen karttuminen huolettaa yleisemminkin, sillä valtaosa suomalaisista on ainakin hieman huolestunut eläkepäiviensä taloudellisesta tilanteesta.

Tilastokeskuksen ennakkotiedot Suomen alkuvuoden talouskasvusta osoittivat, että yksityinen kulutus on supistunut. Samaa heijastelee Dansken tutkimus, jonka mukaan suurin osa säästäisi ylimääräisenä saadun sata euroa.

"Säästämistä tukevat vaihtoehdot kasvattivat suosiotaan. Suomalaiset ovat laittamassa säästöhousuja jalkaansa", Appelqvist sanoo.