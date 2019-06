Selvitys paljastaa: Mökkeily on kalleinta Savonlinnassa

Hanne Manelius

Mökkeilyn kustannuksissa on runsaasti eroa eri paikkakuntien välillä.

Omakotiliiton selvityksen mukaan mökkeily on kalleinta Savonlinnassa. Seuraavaksi kalleimpia mökkikuntia ovat Kuopio, Mikkeli, Parainen ja Kangasala.

Omakotiliiton teettämässä selvityksessä tutkittiin mökkeilyn kustannuksia maamme 20 mökkivaltaisimmassa kunnassa. Selvityksessä otettiin huomioon kunnan vapaa-ajan asunnon kiinteistövero, sähkömaksut ja jätemaksu.

Mökkeilyn kustannuksissa on eroa kalleimman Savonlinnan ja huokeimman Oulun välillä on yli 620 euroa vuodessa. Mökkeily Savonlinnassa maksaa vuodessa yli 1 100 euroa, kun Oulussa kustannus on noin 480 euroa. Oulun lisäksi muita huokeita mökkeilykuntia ovat Rovaniemi, Pori, Kouvola ja Ylöjärvi.

Keskimäärin mökkeily kustantaa vertailun mukaan reilut 770 euroa vuodessa. Suurimmat kuluerät ovat sähkö ja kiinteistövero.

Omakotiliitto muistuttaa, että kiinteistöveroa käytetään helposti kuntatalouden paikkaajana, mutta samalla vahingoitetaan kunnan mökki-imagoa.

”Ei ole kunnille imartelevaa, että suurimmat mökkikunnat Kuopio, Mikkeli, Parainen, Lohja ja Savonlinna ovat myös kaikista kalleimpien mökkikuntien joukossa. Täytyy muistaa, että juuri mökkiläiset ja kausiasukkaat lisäävät elinvoimaa ja tuovat vero- ja ostoeuroja mökkipaikkakunnallensa”, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo tiedotteessa.