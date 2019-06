Ennätysmäärä puutarhoja auki yleisölle heinäkuussa – Avoimet puutarhat järjestetään jo kahdeksatta kertaa

Tapahtumassa on mukana myös kohteita, jotka ovat auki myös muulloin kuin teemapäivänä.

Kimmo Haimi

Kuvituskuva.

Avoimet puutarhat -tapahtuma on kerännyt ennätyksellisen paljon ilmoittautujia, kertoo Puutarhaliitto tiedotteessaan.

Kahdeksannen kerran järjestettävään tapahtumaan on ilmoittautunut yli 650 puutarhakohdetta. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään sunnuntaina 7. heinäkuuta kello 12–17.

Tapahtuman teemana on "Puutarha ei ole koskaan valmis, mutta aina kokemisen arvoinen". Puutarhaliiton mukaan parasta antia ovat puutarhat, joissa näkyy omistajien persoonallinen kädenjälki ja puutarhaharrastamisen ilo.

Puutarhakohteisiin voi tutustua jo ennakkoon avoimetpuutarhat.fi -sivuilla, jossa puutarhoja esitellään kuvin ja lisätiedoin.

Sivustolla on mukana myös kohteita, jotka ovat auki myös muulloin kuin teemapäivänä.

Tänä vuonna mukana on ennätysmäärä, eli 125 kohdetta, on avoinna muutenkin kuin Avoimet puutarhat -päivänä. Tutustumiskohteita on kasvitieteellisistä puutarhoista arboretumeihin.