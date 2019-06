Nordean rahanpesututkinta lopetettiin – Suursijoittaja Bill Browderin mukaan suomalaisviranomaiset luovuttivat

Tutkintapyynnön teki viime vuonna Hermitage Capital Management -rahasto, ja siinä esitettiin, että Nordea olisi syyllistynyt törkeään rahanpesuun vastaanottaessaan tilisiirtoja Danske Bankista Virosta ja Ukio Bankista Liettuasta.

Nordean väitetystä rahanpesusta tutkintapyynnön tehnyt suursijoittaja Bill Browder on tyytymätön viranomaisten päätökseen olla aloittamatta tutkintaa.

Browderin tviittaamassa Hermitage Capital -rahaston tiedotteessa todetaan, että suomalaisviranomaiset ovat yksiselitteisesti väärässä ja anteeksiantamattomasti jättäneet puuttumatta rahanpesutapaukseen.

Hän käyttää termiä "drop the ball", jonka voisi suomentaa vapaasti esimerkiksi niin, että suomalaisviranomaiset luovuttivat tai epäonnistuivat.

Keskusrikospoliisi ja Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedottivat molemmat tänään ettei Nordeasta aloiteta rahanpesututkintaa.

Perusteena päätöksille oli, että pääosa teoista olisi tapahtunut ulkomailla, syyteoikeus olisi mahdollisissa Suomessa tapahtuneissa rikoksissa vanhentunut, eivätkä suomalaiset toimijat ole esitetyn näytön mukaan tienneet mahdollisen rikollisen rahan alkuperästä.

Pankilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa, mutta valtionsyyttäjän mukaan väitettyyn tekoaikaan tuntemisvelvollisuuden laiminlyönti olisi vanhentunut jo kahdessa vuodessa.

Valtakunnansyyttäjänviraston päätöksen mukaan asiassa on jäänyt epäselväksi, väitetäänkö Nordean vastaanottaneen epäilyttävänä pidettäviä varainsiirtoja ajallisesti myös kesäkuun 2009 jälkeen, jota ennen tehdyt rahanpesurikokset olisivat jo vanhentuneet.

"Tässä on yritetty ottaa teon arvioinnissa huomioon kaikki seikat. Tällä aineistolla, jonka Browder on toimittanut, lopputulos on tämä. Jos hän toimittaa lisäaineistoa, jossa tekoaika olisi sellainen, että syyteoikeus olisi edelleen voimassa, arvioimme asian uudestaan. Esitutkinta pitäisi ehtiä suorittaa ja epäillyt haastaa ennen vanhenemisajan loppumista", valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta kertoo.

Tutkintapyynnön mukaan rahat olivat peräisin Venäjällä vuonna 2007 tehdystä rikoksesta.

Browder on tuomittu Venäjällä poissaolevana talousrikoksista, mutta hänen mukaansa venäläistaustainen KOCG-rikollisryhmä kavalsi noin 230 miljoonaa dollaria Hermitagen verorahoja.

Ryhmään kuuluu Browderin mukaan muun muassa Venäjän valtion viranomaisia ja verkostoa maan ulkopuolelta.

Hän on kertonut, että ennen tutkintapyyntöä kymmenistä henkilöistä koostuva yksityinen tutkintaryhmä on penkonut korruptio- ja rahanpesuepäilyä noin vuosikymmenen ja väittää, että Suomen Nordea olisi saanut yhteensä 234 miljoonan dollarin arvosta epäilyttäviä, rahanpesuun liittyviä tilisiirtoja Virosta ja Liettuasta tietäen, että maksut on tehty rikoksella saaduilla varoilla.

Browderin Hermitage Capital Managementin mukaan epäilyttävä rahaliikenne tuli tekaistuilta firmoilta, joilta on puuttunut todellinen bisnes. Lisäksi yhtiöt ovat olleet niin sanottujen haamu- eli bulvaaniomistajien nimissä.

Browderin mukaan Nordean Suomessa tapahtuneita väitettyjä rahanpesutapahtumia on ollut vuoteen 2015 asti, ei suinkaan vuoteen 2009, kuten KRP ja VKSV hänen aineistostaan päättelivät. Hän kertoo Twitterissä aikovansa valittaa viranomaisten päätöksistä.

Valtionsyyttäjä Sahavirran mukaan valtakunnansyyttäjän tekemästä päätöksestä ei kuitenkaan voi valittaa.

Nordea lähetti medialle tiedotteen, jonka mukaan se ei hyväksy pankin hyväksikäyttämistä rahanpesutarkoituksiin tai mihinkään muihin talousrikoksiin.

"Emme hyväksy sitä nyt – emmekä ole hyväksyneet sitä aikaisemminkaan. Olemme aina raportoineet asianomaisille viranomaisille, mikäli olemme havainneet jotakin epäilyttävää", Nordea sanoo tiedotteessa.

Pankki kertoo, että on tehostanut viime vuonna talousrikollisuuden estämiseen liittyvää työtä merkittävästi.

Browder väitti, että rikollista rahaa olisi pesty myös Ruotsin Nordean tilien kautta.

Joulukuussa Ruotsin talousrikosten tutkintaan erikoistunut syyttäjäviranomainen Ekobrottsmyndigheten tiedotti, että Ruotsin osuus Browderin ilmoituksen perusteella tutkituista rahansiirroista oli pieni ja tehty ennen vuotta 2008.

Näin ollen mahdolliset rikokset olivat jo vanhentuneet.