Yli puolet suomalaisista ei tunne okasolusyöpää, vaikka se on melanoomaa yleisempi – näistä oireista tunnistat toiseksi yleisimmän ihosyövän

Jaana Kankaanpää

Auringon UV-säteily voi aiheuttaa myös muita sairauksia kuin melanoomaa. On hyvä muistaa, että muut ihosyöpätyypit, okasolusyöpä ja tyvisolusyöpä, ovat melanoomaa yleisempiä. Lääkeyhtiö Sanofin teettämän kyselytutkimuksen mukaan okasolusyöpä on tuntematon yli puolelle suomalaisista. Näin on siitäkin huolimatta, että okasolusyövällä on selvin yhteys auringon ultaviolettisäteilylle altistumiseen.

Jopa joka kahdeksas Sanofin kyselyyn vastannut suomalainen oli sitä mieltä, että ihon suojaaminen auringolta ei ole tärkeää. Toisaalta myöskään ihomuutoksia ei usein oteta vakavasti. Noin joka neljäs suomalaismies ei nimittäin hakeudu tutkimuksiin, vaikka hän löytäisi sellaisia ihomuutoksia, joiden syytä ei tunnista.

”Nuoresta saakka paljon ulkona oleilleet henkilöt, jotka eivät ole suojanneet ihoaan UV-säteilyltä, ovat merkittävässä sairastumisriskissä nimenomaan okasolusyöpään myöhemmällä iällä, koska he ovat altistuneet pitkäaikaisesti auringon UV-säteilylle”, Sanofin lääketieteellinen johtaja Lotta Vassilev muistuttaa tiedotteessa.



Okasolusyövän oireet ovat hyvin erilaiset verrattuna melanooman oireisiin. Okasolusyöpä voi näkyä iholla esimerkiksi punertavana ja hilseilevänä ihon paksuuntumana, parantumattomana haavana tai syylämäisenä kasvaimena. Joskus okasolusyöpä ilmaantuu pitkäaikaiseen haavaumaan tai vaurioituneelle iholle.

”Okasolusyövän ihomuutoksia ei aina pidetä vakavina, vaan niiden voidaan ajatella olevan esimerkiksi ihottumaa tai parantumattomia haavoja”, Lotta Vassilev kertoo.

Lääkeyhtiön kyselyyn vastanneista noin joka neljäs kertoo polttavansa silloin tällöin ihonsa auringossa. Peräti kuusi kymmenestä sellaisesta vastaajasta, jotka kertovat ruskettuvansa pääasiassa oleilemalla paljon ulkona, ei pidä ihon suojaamista tärkeänä.

”Tämä tulos viittaa siihen, että nämä henkilöt eivät ehkä koe altistuvansa auringolle, kun he eivät rusketa itseään auringossa makaamalla. UV-säteilyä kertyy luonnollisesti myös heille, ja esimerkiksi ulkotyötä tekevien on syytä huolehtia erityisesti kasvojen, päälaen ja hartioiden suojaamisesta, koska okasolusyöpä kehittyy herkimmin näille alueille”, Vassilev muistuttaa.

Okasolusyöpä on kaikista ihosyövistä toiseksi yleisin, ja siihen sairastuu vuosittain noin 1 700 suomalaista.

Sanofin kyselyn toteutti toukokuussa YouGov Finland. Kysely toteutettiin YouGovin kuluttajapaneelissa, ja siihen vastasi 1001 vähintään 18-vuotiasta suomalaista.