LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Posti muuttaa pakettikuljetuksiaan koko maassa keskiviikosta alkaen.

Muutoksen jälkeen paketit kuljetetaan lähimpänä sijaitsevaan Postin palvelupisteeseen eli asiakkaan kotiosoitteesta riippuen joko pakettiautomaattiin tai Postiin. Tähän asti paketit on aina viety asiakasta lähinnä olevaan Postiin.

Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden arkea ja nopeuttaa paketin saapumista, Posti kertoo tiedotteessaan. Muutos ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Taustalla on Postin uusi tekninen ratkaisu, jonka avulla paketit voidaan ohjata haluttuun määränpäähän. Mitä todennäköisimmin paketti viedään pakettiautomaattiin, koska yli puolella suomalaisista pakettiautomaatti on lähempänä kotisoitetta kuin perinteinen Posti.

Pakettien ohjausta on testattu Turun keskustan alueella huhtikuusta alkaen ja muutos laajenee nyt valtakunnalliseksi. Uudistus alkaa Espoosta ja Hämeenlinnasta keskiviikkona. Tämän jälkeen muutos tehdään paikkakunta kerrallaan kuluvan kesän aikana.

Uudistus ei vaikuta Postin kotiinkuljetuksiin eikä perille vietäviin yrityspaketteihin.

Suomessa pakettiautomaatteja on ympäri maata. Postin pakettiautomaattien käyttöaste on korkein Forssassa, Pukkilassa, Eurassa, Karkkilassa ja Kaustisella. Suurista kaupungeista käyttöaste on korkein Riihimäellä, Keravalla ja Järvenpäässä.

Posti päätti kaksi viikkoa sitten kahdet yt-neuvottelut, joiden seurauksena yhtiöstä vähenee yhteensä 200 työpaikkaa. Tuolloin kerrottiin myös, että Posti karsii vaiheittain 18 omaa myymäläänsä.

Myymälöiden määrää karsitaan useilla paikkakunnilla maaliskuuhun 2021 mennessä. Postilla säilyy kuusi myymälää.

Posti pyrkii löytämään ulkopuolisen kumppanin hoitamaan myymäläpalveluita. Posti myös lisää pakettiautomaattien ja palvelupisteidensä määrää.