Älä ainakaan näiden syiden takia soita hätäkeskukseen: hammaskipu, parisuhdeongelmat, painajaiset

Hätäkeskukseen ei pidä soittaa silloin, jos oma parisuhde on ongelmissa. Väkivalta tai sen uhka on kuitenkin syy soittaa.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos muistuttaa asioista, joiden takia ei pidä soittaa hätäkeskukseen. Pelastuslaitos on kerännyt Facebook-päivitykseensä yhdeltä kesäyöltä yhdelle hätäkeskuspäivystäjälle tulleita puheluita, jotka eivät olisi kuuluneet hätäkeskukseen.

Hätäkeskukseen on soitettu muun muassa silloin, kun soittajalla on ollut hammaskipua tai hän on tarvinnut kyydin jonnekin. Onpa hätäkeskusta vaivattu myös silloin, jos henkilö tai hänen läheisensä on kadottanut puhelimensa.

Hätänumeroon on soitettu myös silloin, kun soittajalla on ollut ongelmia parisuhteessaan tai hän on halunnut sulkea puhelinliittymänsä. Jopa painajaisten takia on soitettu hätänumeroon.

Pelastuslaitos huomauttaa, ettei hätäkeskukseen pidä soittaa myöskään silloin, kun tarvitsee jonkun puhelinnumeron tai ei tiedä taksien hintoja. Hätäkeskus on väärä puhelun kohde myös silloin, jos joku on jättänyt pihallesi märät kengät.

Luonnollisesti hätäkeskukseen ei pidä soittaa, vaikka kuinka haluaisitkin kertoa, ettei sinulla tai läheiselläsi ole mitään hätää.

