Mökkimurrot ovat vähentyneet rajusti muutamassa vuodessa – laskua yli kolmannes

Jukka Pasonen

Mökkimurtojen määrä on vähentynyt neljässä vuodessa reilun kolmanneksen.

Mökkimurrot ovat vähentyneet rajusti muutamassa vuodessa.

Kun vielä vuonna 2014 vapaa-ajan asuntoihin kohdistui koko Suomessa yhteensä 1 837 omaisuusrikosta, vuonna 2017 niitä tapahtui enää 1 511.

Viime vuonna vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneiden omaisuusrikosten määrä tippui entisestään 1 198:aan. Näin ollen mökkimurtojen määrä on vähentynyt neljässä vuodessa reilun kolmanneksen.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Jyrki Aho muistuttaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että omaisuusrikosten määrät vaihtelevat aina kausittain. Hän pitää kuitenkin mökkeihin kohdistuneiden omaisuusrikosten määrän vähenemistä "aika huomattavana".



Mökkimurtojen vähenemisen taustalla vaikuttaa Ahon mukaan yleisempi trendi, jonka mukaan omaisuusrikosten määrä on vähentynyt. Trendin taustalla taas on poliisitarkastajan mukaan se, että poliisi on saanut mediassa palstatilaa ja toisaalta kansalaisia on opastettu omaisuusrikosten torjuntaan.

"On kuitenkin huomioitava, että viime vuonna asuttuihin asuntoihin kohdistui enemmän niin sanottuja asuntomurtoja, joissa niin sanottu rajat ylittävä rikollisuus on yksi kasvua selittävä tekijä", hän lisää.

Tyypillisesti murrot tehdään joko murtautumalla ovesta tai rikkomalla ikkuna. Poliisitarkastajan mukaan useimmiten omaisuusrikoksen kohteeksi joutuu valvomaton mökki, jossa ei ole hälytyslaitteita tai kameravalvontaa.

Yleisimmin varkaiden matkaan lähtee mökistä irtainta omaisuutta, kuten vaatteita, ruokaa, työkaluja, -koneita, elektroniikkaa, alkoholia, aseita sekä antiikkia. Yhteistä näille pitkäkyntisiä kiinnostaville asioille on, että ne kaikki voidaan melko helposti muuttaa rahaksi vaikkapa nettikirpputoreilla.