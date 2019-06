Osakeyhtiön perustaminen helpottuu – vaatimus 2500 euron vähimmäispääomasta poistuu

Lakimuutoksen myötä osakeyhtiön perustaja ei tarvitse alkupääomaa lainkaan. Lehtikuva/ Jussi Nukari

Osakeyhtiön perustaminen helpottuu heinäkuun alusta lähtien. Tähän saakka yksityisen osakeyhtiön perustamiseen on vaadittu vähintään 2 500 euron osakepääoma, mutta voimaan astuvan lakimuutoksen myötä alkupääomaa ei vaadita enää lainkaan.

Lakimuutoksen tavoitteena on ollut helpottaa yritystoiminnan aloittamista. Oikeusministeriön mukaan muutoksen on arvioitu alentavan kynnystä perustaa osakeyhtiö sen sijaan, että yrittäjä toimisi elinkeinonharjoittajana.

Lakiehdotuksen yhteydessä arvioitiin, että osakepääomavaatimuksen poisto koskee noin 85:tä prosenttia perustettavista osakeyhtiöistä. Se koskee myös osaa niistä uuden yrityksen perustamista harkitsevista, joille toinen vaihtoehto on yritystoiminta toiminimellä. Lisäksi suuri osa olemassa olevista yksityisistä osakeyhtiöistä voi halutessaan alentaa osakepääomaansa.

Muutos ei koske julkisia osakeyhtiöitä, joilta vaaditaan myös vastaisuudessa 80 000 euron vähimmäispääoma.

Suomen Yrittäjien mukaan uudistus vähentää yrityksen kustannuksia. Osakepääoman lisäksi säästöä kertyy kuluista, joita on aiheutunut pääoman maksuun liittyvistä asiantuntijaselvityksistä.

"Muutoksen myötä pääoman voi tarvittaessa mitoittaa omaan toimintaan sopivaksi. Tällä on merkitystä erityisesti palvelualoilla", Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen arvioi järjestön verkkosivuilla alkuvuodesta.

"Uudistus on perusteltu, koska yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksella ei tänä päivänä ole enää merkitystä esimerkiksi velkojien suojan kannalta. Samalla edistetään yrittäjyyttä ja sähköisten palveluiden kehittämistä."

Suomen Yrittäjien mukaan valtaosassa EU-maista on jo aiemmin luopunut osakepääoman vaatimisesta. Yritysmuoto vaikuttaa yritystoiminnan vastuisiin ja verotukseen. Osakeyhtiössä vastuut rajautuvat yhtiöön, kun toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa liiketoimintaan liittyvistä vastuista ja veloista. Toiminimen tulot verotetaan yrittäjän tulona, kun osakeyhtiö on itsenäisesti verovelvollinen. Osakeyhtiöllä on kuitenkin esimerkiksi tiukemmat kirjanpitovelvoitteet ja sillä pitää olla hallitus.