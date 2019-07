Yrittäjä: Muistathan maksaa mätkysi pois tänään!

Mätkyjä on maksettavana yhteensä 43 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajalla. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Tänään osalla verovelvollisista on jäännösverojen eli mätkyjen ensimmäisen erän viimeinen maksupäivä. Mätkyjä on maksettavana yhteensä 43 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajalla.

Jos mätkyjä on saanut 170 euroa tai enemmän, summa on jaettu kahteen erään. Toisen erän eräpäivä on tällöin syyskuussa.

Verotus päättyy tänä vuonna ensimmäistä kertaa eri aikaan eri asiakkailla. Palautuksia ja mätkyjä voi saada heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana, riippuen siitä, milloin asiakkaan oma verotus päättyy.

Suurin osa palkansaajista ja eläkeläisistä saa palautuksia tai maksaa mätkyjä elo- tai syyskuussa.