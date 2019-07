Hyönteislaji sai nimensä Game of Thronesin pahiksen mukaan – syö toisia ötököitä sisältä päin ja muuttaa ne käveleviksi zombeiksi

Jos jotakin tapahtuu scifi- tai fantasiasarjassa, on todennäköistä, että luonnossa niin on jo tapahtunut, huomauttaa tutkija.

Uudella kimalaiskärpäslajilla on yhtäläisyyksiä mystisen Yön kuninkaan kanssa. LEHTIKUVA / AFP

Australiasta löydetty uusi kimalaiskärpäslaji on nimetty suositun tv-sarjan Game of Thronesin pahiksen mukaan, kertoo Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Uudelle lajille antoi nimensä Yön kuningas eli englanniksi Night King.

Australian tieteellinen tutkimuslaitos CSIRO antoi lajin tieteelliseksi nimeksi paramonovius nightking.

Laji löydettiin Wandoon kansallispuistosta Länsi-Australiasta. Noin sentinmittaisia hyönteisiä tavataan vain talvisin.

Tutkijoilla oli perustelut lajin nimeämiselle suositun sarjan hahmon mukaan.

"Kimalaiskärpäsellä on paljon yhtäläisyyksiä Game of Thrones -hahmon kanssa. Molempia tavataan vain talvella, ja molemmilla on päässään piikkikruunu. Naaraspuoliset kimalaiskärpäset munivat toisten hyönteisten päälle, ja munien kuoriduttua ne syövät hyönteiset sisältä päin ja muuttavat ne käveleviksi zombeiksi, aivan kuten oikea Yön kuningas", sanoi CSIRO:n tutkija Bryan Lessard.

"Jos jotakin tapahtuu scifi- tai fantasiasarjassa, on todennäköistä, että luonnossa niin on jo tapahtunut."

Yön kuningas on Game of Thronesissa mystisten valkeiden kulkijoiden johtaja ja yksi sarjan keskeisiä pahiksia. Valkeat kulkijat hyökkäävät sarjassa ihmisten valtakuntaa vastaan zombiarmeijan kanssa.

Yön kuningas ei ole esiintynyt George R. R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjasarjassa, johon Game of Thrones -sarja perustuu. Kirjasarja on yhä kesken. Maailman suosituimmaksi tv-sarjaksi noussut Game of Thrones päättyi toukokuussa.

Maailmassa tunnetaan yli 5 200 kimalaiskärpäslajia, mutta niitä on todennäköisesti paljon enemmän.