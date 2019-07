Eläkeläiset kehottavat kesällä eläkkeelle jääviä nauttimaan elämästä: "Jäätelöä, pyöräilyä ja kahvit jossain aurinkoisella terassilla"

Lari Lievonen

Ensimmäistä eläkekesää viettäviä kehotetaan nauttimaan kesästä opettelemaan sanomaan ei, kertoo työeläkeyhtiö Elon tiedote.

Vanhuuseläkkeen koittaessa ensimmäiseen eläkekesään kuuluu kiireettömyydestä ja pitkistä aamiaisista nauttimista sekä ulkoilua ja luonnossa latautumista, kertoo työeläkeyhtiö Elo tiedotteessaan.

Elo kysyi Facebook-sivullaan vinkkejä ensimmäistä eläkekesäänsä viettäville. Vastauksissa korostui kiireettömyys, hetkessä eläminen, tutut ja uudet harrastukset, matkustelu kotimaassa ja ulkomailla sekä suomalaisille tuttuun tapaan luonto.

Moni vinkkienantaja neuvoi rauhoittamaan omaa elämää, opettelemaan kieltäytymistä ja olemaan kerrankin itsekäs. Sosiaalisista suhteista kehotettiin huolehtimaan varaamalla aikaa perheelle ja ystäville sekä osallistumalla eläkeläistoimintaan.

"Kesä on suosittua eläkkeelle jäämisen aikaa. Kun eläkeikä on tullut täyteen, eläkkeelle jäämisen ajankohtaa voi sovittaa varsin joustavasti itselle sopivaksi. Jos lomapäiviä on jäänyt pitämättä, myös niitä käyttämällä voi aikaistaa töiden päättymistä, vaikka itse eläke ei olisi vielä alkanut", kertoo Elon asiakaspalvelupäällikkö Sofia Antturi.

Eläke on yleensä pienempi kuin työstä saatu palkka, mikä vaikuttaa huomattavasti totuttuun kulutustasoon. Tulevan eläkkeen määrä kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin ennen eläkkeelle jäämistä, jotta omasta taloustilanteesta on selkeä käsitys ja yllätyksiä ei pääse tulemaan.

"Myös uusiksi menevä kodin jokapäiväinen elämä aikatauluineen voi vaatia hieman harjoittelua yhdessä, asuu eläkkeelle siirtyvä sitten yksin tai puolison kanssa", sanoo Antturi.

Vastaajat antoivat esimerkiksi seuraavanlaisia vinkkejä ensimmäiseen eläkekesään:

”Kannattaa vain katsella, kuunnella, istuskella torilla, nauttia kiireettömyydestä. Ei kelloa soimaan. Ja opetella myös sanomaan ei asioille. Tee vain sitä, mistä oikeasti nautit. Ole kerrankin itsekäs.”

”Juhli tavalla tai toisella, osallistu tapahtumiin ja tee juttuja ilman aikataulua, tutustu eläkeläisille järjestettyyn toimintaan, tarjoudu talkoolaiseksi tapahtumiin, ole aktiivinen ja nauti.”

”Maakuntamatkalla voi tutustu lähellä oleviin nähtävyyksiin, etelän aurinkokaan ei ole huono idea, kunhan on suojakertoimet kohdillaan.”

”Ole kiitollinen joka ikisestä aamusta, johon saat herätä terveenä – elä joka päivä kuin viimeistä päivää!”

”Jotain aikataulua on hyvä olla, mutta muuten kannattaa tehdä fiiliksen mukaan. Pitkiä kävelylenkkejä, kirjan kanssa ulos istumaan, aamu-uintia, jädeä, fillarointia, kahvit jossain aurinkoisella terassilla.”