Kylmyys ei ota loppuakseen –"Jos puhutaan kesä–heinäkuusta, niin nyt on kesän kylmin kausi meneillään"

Viikonloppuna on luvassa viileää säätä ja hallaöitä.

Roni Rekomaa

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pyry Poutasen mukaan nyt on meneillään kesä-heinäkuun kylmin kausi.

Heinäkuun poikkeuksellisen kylmä sää jatkuu ainakin loppuviikon ajan, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lämpötilat vaihtelevat 15–20 asteen välillä, mutta koko maassa jäädään kuitenkin alle 20 asteen.

"Lähipäivinä ei ole merkkiä lämpenemisestä", Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pyry Poutanen kertoo.

Itä-Suomessa ollaan oltu erityisen kylmissä lukemissa, kun päivälämpötila on pysytellyt tällä viikolla vain reilussa kymmenessä asteessa. Loppuviikkona idässä kuitenkin lämpenee, ja lämpötilat kohoavat yli 15 asteen.

Viikonloppu on koko maassa pääasiassa poutainen ja vähäsateinen, mutta itään voi ulottua sateita Venäjän puolelta. Sadekertymät jäävät silti pieniksi.

Hallaa on odotettavissa maan keski- ja pohjoisosissa tulevina öinä. Yöt ovat koko maassa kylmiä, mutta pilvisyyden takia hallan riski on vain selkeillä alueilla Pohjanmaalla ja Lapissa. Esimerkiksi Itä-Suomessa on niin pilvistä, että hallayöt ovat epätodennäköisempiä, vaikka siellä onkin muuten kylmä.

Pilvisyys on maassa hyvin vaihtelevaa, mikä vaikuttaa myös lämpötiloihin.

"Aurinkoisina hetkinä sää voi tuntua ajoittain jopa kesäiseltä, mutta enimmäkseen pilvisyys on runsasta", Poutanen sanoo.

Aurinkoa nähdään seuraavien kahden päivän aikana eniten maan länsiosassa.

Viimeiset neljä päivää ovat olleet tasaisen kylmiä ympäri Suomen. Maanantai oli kylmin päivä Itä-Suomessa, kun lämpötila jäi alle 11 asteen. Muualla Suomessa kulunut päivä on ollut pääsääntöisesti kesän kylmin. Huomenna idässä Ilomantsin suunnalla voidaan jäädä jopa alle kymmenen asteen. Sen jälkeen idässäkin helpottaa.

Pahin on todennäköisesti takana, sillä viikonlopun lämpötilat ovat muutamaa astetta korkeammat. Ilmatieteen laitos tviittasi eilen, että viime päivien ylimmät lämpötilat ovat jääneet paikoin samoihin lukemiin kuin ajankohdan keskimääräiset yön alimmat lämpötilat.

"Jos puhutaan kesä–heinäkuusta, niin nyt on kesän kylmin kausi meneillään", Poutanen sanoo.

Kesähelteitä ei ole myöskään luvassa 40 vuorokauden ennusteessa. 20 asteen lämpötilat ovat kuitenkin mahdollisia jo ensi viikon puolella.