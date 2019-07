Ursula von der Leyen huomioi suomalaisen vehnänviljelijän puheessaan

Frederick Florin

Mepit grillasivat komission puheenjohtajaehdokas Ursula von der Leyeniä aamupäivällä nelisen tuntia.

Ilmastonmuutos näkyy Euroopassa, olipa kyseessä kuivuudesta kärsivä suomalainen vehnänviljelijä tai kohtalokas helleaalto Ranskassa. Näin sanoi komission puheenjohtajaehdokas Ursula von der Leyen parlamentissa Strasbourgissa, jossa hän nosti suomalaisen viljelijän esimerkiksi kuvatessaan ilmastonmuutosta ja muita Euroopan isoja ongelmia.

Mepit grillasivat häntä aamupäivällä nelisen tuntia. Ratkaiseva äänestys komission puheenjohtajasta alkaa kello 19 Suomen aikaa.

Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala huomautti von der Leyenille, että tämä unohti arktisen alueen politiikkansa painopisteistä ja kysyi, onko se vielä nousemassa asialistalle.

"Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ilmastokriisin dramaattisimmat seuraukset näkyvät maailman ja Euroopan arktisissa osissa", Hautala sanoi.

Hän kysyi myös, aikooko komissio asettaa yrityksille tiukempia velvollisuuksia valvoa ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjuissaan.

Toinen salissa puhuneista suomalaisista Elsi Katainen (kesk.) kysyi metsäpolitiikasta.

"On erittäin tärkeää, että metsien hiilensidonnasta pidetään huolta. Se toteutuu parhaiten aktiivisen metsänhoidon ja metsätalouden kautta, ei niinkään puun käyttöä rajoittamalla."

Hän kysyi, miten von der Leyen huolehtii siitä, että puun käyttö nähdään ratkaisuna eikä ongelmana ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kysymysten tulva oli valtava, eikä vastauksia juuri näihin kysymyksiin kuultu.

Von der Leyen tarvitsee taakseen 374 europarlamentaarikkoa. Hänen omalla puolueryhmällään EPP:llä on 182 meppiä, joten laaja tuki tarvitaan myös kahdelta muulta parlamentin isolta ryhmältä.

Saksalaisehdokkaan taakse kallistuvalla liberaaliryhmä Renew Europella on 108 paikkaa. Euroopan parlamentin sosialisteilla ja sosiaalidemokraateilla on 154 paikkaa. He arvioivat tukeaan ryhmäkokouksessa iltapäivällä.

Vihreät, vasemmisto ja laitaoikeisto ovat sanoneet äänestävänsä vastaan.