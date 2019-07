Tampereella evakuoitu 12-kerroksinen talo samassa rakennuksessa syttyneen päiväkotipalon vuoksi

Paloa on ollut sammuttamassa kaikkiaan noin 20 yksikköä.

Tulipalossta kulkeutui savua kerrostalon asuntoihin. LEHTIKUVA / Kalle Parkkinen

Päiväkodin kattorakenteissa syttynyt tulipalo on johtanut 12-kerroksisen kerrostalon evakuointiin Tampereella. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan päiväkoti on kerrostalossa kiinni ja savua on kulkeutunut kerrostalon asuntoihin.

Päivystävä päällikkö Ville Naskali kertoo, että pelastuslaitos on evakuoinut kaikki kerrostalon 55 asuntoa. Ensihoito on tarkastanut 59 henkilöä. Tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut.

Päiväkodin katon raivaus- ja jälkisammutustyöt ovat käynnissä, ja ne kestävät vielä tunteja.

"Akuuttia leviämisvaaraa viereiseen kerrostaloon ei tällä hetkellä ole", Naskali kertoo.

Naskalin mukaan mahdollisesti puolet kerrostalon asukkaista pääsee aamun tai päivän aikana palaamaan omiin asuntoihinsa. 30 asukasta on ohjattu sosiaalipäivystyksen tilapäismajoitukseen.

Paloa on ollut sammuttamassa kaikkiaan noin 20 yksikköä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta puoli kolmen aikaan aamuyöllä.

Tieliikennekeskuksen mukaan sammutus ja raivaustyöt vaikuttavat liikenteeseen Hämeenpuiston pohjoisosissa.

Palon syttymissyytä tutkitaan. Päiväkoti oli suljettuna, sillä rakennuksessa oli parhaillaan käynnissä kattoremontti. Palo sai Naskalin mukaan alkunsa kattorakenteista.

"Epäillään, että kattotöillä voi olla yhteys, mutta tilannetta selvitellään ja varmistetaan vielä."