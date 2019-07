Kangasalla toimivalle Attendon hoivakodille 200 000 euron uhkasakko

Timo Jaakonaho

Hoivakodin toiminta ei ole lain edellyttämällä tasolla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Attendon kangasalalaiselle hoivakoti Herttuattarelle 200 000 euron uhkasakon, aluehallintovirasto (avi) tiedottaa. Päätös uhkasakosta tehtiin, sillä hoivakodin toiminta ei ole lain edellyttämällä tasolla.

Hoivakodin tila ilmeni, kun avi teki 23. heinäkuuta ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin hoivakotiin. Selvisi, että lääkkeiden säilytyksessä, antamisessa ja käsittelyssä on tapahtunut lukuisia virheitä. Asukkaille on annettu vääriä, toisille asukkaille tarkoitettuja lääkkeitä. Välillä lääkkeitä on kokonaan unohdettu antaa. Myös huumausaineiksi luettavia lääkkeitä on kadonnut.

Tarkastuksen mukaan hoitajat eivät ole saaneet riittävää ohjeistusta lääkkeiden antamiseen tai työhönsä ylipäätään. Lisäksi hoitajien nopea vaihtuvuus on aiheuttanut vaaratilanteita yksikössä, sillä asukkaita ei ole tunnettu riittävän hyvin.

Valviran myöntämän luvan mukaan Attendo saa tuottaa Herttuattaressa tehostettua palveluasumista 25 vanhukselle ja ilmoituksenvaraista palveluasumista 28 vammaiselle. Tästä huolimatta tarkastuksen aikaa paikalla oli 40 vanhusta.

Avin mukaan puutteet ovat vakavia ja ne ovat vaarantaneet asukkaiden turvallisuuden.

Avi on antanut Herttuattarelle aiemmin ohjausta epäkohtien parantamiseksi, mutta epäkohdat eivät ole korjaantuneet riittävästi. Henkilöstön vähäisestä määrästä ja lääkehoidosta on tullut valvontaviranomaisille useita yhteydenottoja.

Avi harkitsi Herttuattaren toiminnan keskeyttämistä, mutta päätyi antamaan määräyksen tehostettuna uhkasakolla. Attendolla on aikaa 11. elokuuta asti huolehtia siitä, että Herttuattaressa kiireellisimmät ongelmat korjataan.

Attendo on ollut avin uhkasakkojen kohteena aikaisemminkin. Heinäkuun puolivälissä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 100 000 euron uhkasakon Attendolle, jotta se hoitaisi Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevaan hoivakotiinsa riittävän määrän henkilökuntaa. Hoivakoti Mistelissä ei ollut lääkehoitosuunnitelmaa eikä asianmukaista lääkehoitolupaa. Hoivakodissa ei myöskään ollut vastuuhenkilöä noin kuukauteen, vaikka sellainen täytyy olla. Myös yöhoitajia oli vain yksi. Avi arvioi tuolloin, että hoivakodissa oli todella suuri uhka hoitovirheiden aiheutumiselle.

Lisäksi huhtikuussa avi antoi Attendolle 350 000 euron uhkasakon Muuramessa sijaitsevan Rantalan hoivakodin henkilöstövajeen vuoksi. Helmikuussa avi penäsi 200 000 euron uhkasakon avulla tietoja uusikaupunkilaisen yhteispäivystyksen lääkäreiden pätevyydestä. Lääkäripalvelut tuotti Attendo.

Kevään vanhustenhoitoa koskeva julkinen keskustelu toi Valviralle tulvan ilmoituksia vanhustenhoivan epäkohdista. Puolen vuoden aikana virastolle ilmoitettiin lähes 600 sosiaalihuollon asiaa, kun viime vuonna samaan aikaan kirjattiin noin 200 asiaa.

Viikko sitten Valviran lakimies Reija Kauppi kertoi STT:lle, että kuolemantapauksia hoivapalveluissa koskevia asioita on tullut virastossa vireille tämän vuoden aikana reilut 40 kappaletta. Vireille tullut asia tarkoittaa sitä, että kantelija haluaa Valviran selvittävän, liittyikö kuolemantapaukseen laiminlyönti tai hoitovirhe.

Ilmoitusten määrä on kasvanut voimakkaasti edellisvuosista, sillä Kaupin mukaan vuosina 2017–2019 kuolemantapausasioita on tullut vireille yhteensä noin 60.

Muokattu 26.7.2019 klo 16:58: otsikko vaihdettu.