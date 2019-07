MTV: Lasikatto romahti asiakkaiden niskaan kokkolalaisella huoltoasemalla

Markku Vuorikari

Kuvan ABC-asema ei liity tapaukseen.

Heinolankaaren ABC:n terassin lasikatto sortui osittain perjantaina Kokkolassa. Terassilla olleista asiakkaista kolme loukkaantui.

Osuuskauppa KPO:n market-toimialajohtaja Antti Paanen epäilee lasin rikkoutuneen kuumuuden vuoksi.

"Ilmeisesti lasissa on ollut jokin jännitetila ja kova helle on aiheuttanut sirpaloitumista lasiin. Tämä lasisilppu on tullut sitten katosta asiakkaiden niskaan", Paananen kertoi MTV:lle.

Onnettomuushetkellä terassilla oli yhteensä seitsemän ihmistä. Loukkaantuneet saivat niskaansa lasinsiruja, ja heidät toimitettiin ensihoitoon.

