Suhteellisen tuntematon E-hepatiitti yleistyy Suomessa – tarttuu juomaveden ja ruuan kautta

Antti Aimo-Koivisto

Matkailijoille suunnattu yhdistelmärokote kattaa suojan A-hepatiittia ja veriteitse leviävää B-hepatiittia vastaan.

Suomessa suhteellisen tuntematon E-hepatiitti on ohittanut matkailijoiden tautina tunnetun A-hepatiitin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n rekisteröimien tartuntojen perusteella.

"Ihmisillä hepatiittiviruksia on viisi: A, B, C, D ja E", kertoo THL:n tartuntatautilääkäri Elina Seppälä.

Viime vuonna E-hepatiittitartuntoja todettiin 46 ja tämän vuoden alkupuoliskolla 29 kappaletta. A-hepatiittitapauksia todettiin viime vuonna 27 ja tänä vuonna 13 kappaletta.

THL:n tietojen mukaan vuodesta 1995 lähtien E-hepatiittitapauksia on ilmoitettu Suomessa yhteensä 263 tapausta.

"Viime vuosien määrät ovat isompia ja todennäköisesti osittain siksi, että tautia osataan epäillä aiempaa useammin. Toisaalta moni matkalle lähtijä ottaa rokotteen A-hepatiittia vastaan, mikä vähentää tartuntojen määrää", Seppälä sanoo.

C-hepatiittitartuntoja on todettu vuodesta 2003 alkaen paljon, 1 200 vuosittain. Viime vuonna C-hepatiitin tartuntoja oli 1 166 kappaletta ja tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 615 kappaletta. C-hepatiitti on yleinen suonensisäisten huumeiden käyttäjillä.

E-hepatiitti tarttuu juomaveden ja ruoan kautta kuten A-tyyppikin. Viime vuosina on todettu myös A-hepatiittiepidemioita, joiden aiheuttajana on ollut miesten välinen seksi.

Matkailijoille suunnattu yhdistelmärokote kattaa suojan A-hepatiittia ja veriteitse leviävää B-hepatiittia vastaan, mutta E-tyyppiä vastaan ei ole rokotetta. Sen välttää parhaiten, jos on tarpeeksi varovainen käyttämänsä veden ja ravinnon suhteen.

"Hepatiitti E -virusta esiintyy laajalti Etelä- ja Keski-Aasiassa, Kiinassa ja trooppisessa Afrikassa, missä tartunta saadaan virusta kantavan ihmisen ulosteiden saastuttamasta vedestä tai ruoasta. Tartunnan voi saada myös teollisuusmaissa huonosti kypsennetystä lihasta, kuten possusta, naudasta ja lampaasta", Seppälä sanoo.

B-hepatiitti voi pysyä kroonisena elimistössä, etenkin jos sen saa jo lapsena. Aikuisten tapauksissa 95 prosenttia tartunnan saaneista paranee. THL:n mukaan vuosittain todetaan vain muutamia akuutteja tautitapauksia. Uusia kroonisia B-hepatiittitapauksia todettiin Suomessa tämän vuoden alkupuoliskolla 140 ja viime vuonna 233. Harvinaisen D-hepatiitin voi saada vain B-hepatiitin kanssa.

Viime vuosina lisääntyneen E-hepatiitin tartunnoista suurin osa on kotimaisia, eli tartunnan saaja ei ole ollut ulkomailla ennen tautidiagnoosia. Tänä vuonna yhteensä 13:sta tapauksesta, joissa tartuntamaa on tiedossa, kolme on ulkomaan matkan seurausta ja kymmenen tapausta on todettu kotimaiseksi. Viime vuodelta tartuntamaa on tiedossa 17 tapauksessa, joista 13 oli kotimaisia ja neljä ulkomailta. Yksittäisten kotimaisten tapausten tartunnanlähteitä Seppälä ei osaa nimetä.