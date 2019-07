Kärsiikö Seinäjoen keskusta Ideaparkista? – Näin erimieliset tutkija ja kaupunginjohtaja vastaavat

Johannes Tervo

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki on iloinen kaupungin uudesta torista. Yrittäjä-Jussi -patsas sijaitsee paraatipaikalla Seinäjoen keskustassa.

2010-luvulla uudet kauppakeskukset on pyritty sijoittamaan olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, jotta keskustat pysyvät elävinä, kertoo aluetutkija Timo Aro.

Aron mielestä Seinäjoelle avattava uusi Ideapark sijoittuu kaupunkirakenteen reunalle. Noin 1,5 kilometrin etäisyys rautatieasemalta on Seinäjoen mittakaavassa vähän kaukana keskustasta.

”Turussa, Tampereella ja Helsingissä on luonnollista, että suuret kauppakeskukset ovat hakeutuneet kehäteiden varteen, koska ympäröivän alueen väestöpeitto on riittävä. Seinäjoen tilanne on hankalampi, koska kaupunkialue on kohtalaisen pieni ja tiivis”, Aro sanoo.

MDI:n alue- ja väestökehityksen asiantuntijan mukaan Seinäjoen Ideapark saattaa heikentää keskustan palveluita, kuten on käynyt Porissa. Kauppakeskus Puuvilla avasi ovensa 2014 vanhan kutomon paikalla, josta ei ole matkaa Porin torille kilometriäkään.

”Porin ydinkeskustan parhaimmilta paikoilta on tyhjentynyt liiketiloja, ja yritysten virta Puuvillan alueelle on ollut aika suurta tähän päivään asti”, Aro kertoo.

Hänen mukaansa vuonna 2006 avattuun Lempäälän Ideaparkiin siirtyi alkuvaiheessa erikoisliikkeitä Valkeakoskelta asti, mutta nyt osa yrityksistä on palannut takaisin kotikulmilleen.

Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari Löytty kuulostaa tuskastuneelta, kun kysyn, miten Ideapark on vaikuttanut keskustan elinvoimaisuuteen.

”Tämä on ties kuinka mones puhelu, jossa toimittaja kysyy samaa asiaa. Ideapark on monipuolistanut palveluvalikoimaa Lempäälässä, eikä se ole pitkässä juoksussa tyhjentänyt kunnan keskustaa. Ilman Ideaparkia Lempäälässä ei olisi esimerkiksi kenkäkauppaa.”

Lempäälän keskustaajamaa kehitetään Löytyn mukaan voimakkaasti, ja sinne rakennetaan parhaillaan esimerkiksi kirjastoa, yrityskeskusta ja uusia kerrostaloja.

”Pitkässä juoksussa sinne ei jää vanhoista rakennuksista kuin kirkko, tapuli ja Manttaalitalo.”

Löytyn mielestä Lempäälän Ideaparkin etuna on kauppakeskuksen suuruus. Ideapark kasvattaa Lempäälän kaupan kokonaiskakkua ja houkuttelee asiakkaita Hämeenlinnasta asti.

"Se on eri asia, jos pikatien varteen, kahden kilonmetrin päästä keskustasta rakennetaan 2 000 neliön kauppakeskus. Silloin kuntalaiset hakevat ostokset tienvarresta ja keskusta tyhjenee, koska kuluttajien määrä ei lisäänny."

Seinäjoen kaupunginjohtajan Jorma Rasinmäen mielestä Ideaparkin saaminen on jättipotti Etelä-Pohjanmaan maakuntakeskukselle.

Kaupunginjohtaja muistuttaa, että Jouppiin suunniteltiin isoa kauppakeskusta jo 2008. Vuosikymmenen aikana Seinäjoelle on tullut Ideaparkin verran uutta kaupallista toimintaa.

”Seinäjoki kestää hyvin Ideaparkin ja tänne tulee lisää asukkaita. Hienoa, että saimme Seinäjoelle uuden keskusaukion ja uusia ravintoloita, kuten Vekselin. Uskomme, että Ideaparkin 2–3 miljoonasta kävijästä, muutama tulee aina käymään myös keskustassa”, Rasinmäki vakuuttaa.