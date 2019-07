Junat myöhästelevät tänään Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla – syynä liikenteenohjausjärjestelmän vika ja sähköratavaurio

VR:n mukaan A- ja P-lähijunat on toistaiseksi peruttu.

Radan korjaus on aloitettu, mutta arviota sen valmistumisesta ei vielä ole. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Junat myöhästelevät tänään Luumäen ja Lappeenrannan välillä liikenteenohjausjärjestelmän vian takia, kertoo Rataliikennekeskus.

Häiriön vuoksi junat myöhästyvät aikataulusta rataosuudella Kouvola–Lappeenranta–Joensuu. Junat voivat myöhästellä puolesta tunnista 45 minuuttiin. Vian korjaaminen on aloitettu.

Junaliikenteessä on aamupäivän aikana paljon myöhästymisiä ja peruutuksia myös rantaradalla ja kehäradalla, kertoo Rataliikennekeskus. Sen mukaan Pasila–Huopalahti-välillä on sähköratavaurio, jonka seurauksena Pasilan ja Leppävaaran välillä on käytössä vain kaksi raidetta neljästä.

Radan korjaus on aloitettu, mutta arviota sen valmistumisesta ei vielä ole.

VR:n mukaan A- ja P-lähijunat on toistaiseksi peruttu. Lisäksi on odotettavissa, että Helsingin ja Turun väliset kaukojunat myöhästelevät.