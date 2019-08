Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Saamelaiskäräjien pitää palauttaa lähes sadan ihmisen nimet vaaliluetteloon

Kohussa on kyse siitä, kuka saa äänestää syksyn vaaleissa.

Saamelaiskäräjät ei olisi saanut poistaa liki sataa ihmistä vaaliluettelosta, vaan heidät on palautettava luetteloon, linjaa KHO päätöksessään.

Siitä, kuka pääsee vaaliluetteloon ja saa siten äänestää saamelaiskäräjillä, on väännetty vuosia. KHO on linjannut jo vuonna 2015, että näillä vajaalla sadalla ihmisellä on äänioikeus.

Saamelaiskäräjät ei kuitenkaan pitänyt KHO:n päätöstä oikeana. Myös YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan KHO:n päätös vuonna 2015 loukkasi saamelaisten itsemääräämisoikeutta.

Saamelaiskäräjät poistikin heinäkuun alussa ihmiset luettelosta niin kutsutulla itseoikaisulla. Vaalilautakunta voi käyttää itseoikaisua, jos henkilö on oikeudettomasti jätetty pois tai oikeudettomasti merkitty vaaliluetteloon.

Tänään antamassaan päätöksessä KHO linjaa, ettei saamelaiskäräjät voi menetellä näin. Henkilöiden vaaliluetteloon merkitsemisen lainmukaisuus on jo vuosina 2011 ja 2015 ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Saamelaiskäräjät on saamelaisten itsehallintoelin, joka edustaa Suomen saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Saamelaiskäräjien edustajat valitaan vaaleilla. Äänioikeutettuja ovat ne saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Asia on ajankohtainen, sillä saamealaiskäräjien vaalien ehdokasasettelu päättyy huomenna.

Kiista vaaliluetteloon kuulumisesta on myös sikäli merkittävä, että oikeus äänestää saamelaiskäräjävaaleissa rinnastetaan usein saamelaisuuteen. Saamelaiskäräjien enemmistö pelkää, että jos äänioikeutetuiksi hyväksytään ihmisiä, joita yhteisö ei laajasti tunnista jäsenikseen, saamelaisessa päätöksenteossa alkavat tuntua virtaukset, jotka eivät edistä saamelaisten asioita.

KHO toimii Suomen valtion nimissä ja saamelaiskäräjät äänioikeutettujen saamelaisten nimissä. Saamelaiskäräjien enemmistön näkökulmasta kyse on siis siitä, että Suomen valtiovalta on määritellyt saamelaisiksi sellaisia ihmisiä, joita saamelainen yhteisö ei tunnista saamelaisiksi.

Esimerkiksi YK:n näkemys on, että alkuperäiskansojen pitää voida itse määritellä, ketkä niiden jäseniä ovat.